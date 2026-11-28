"Манчестер Юнайтед" зазнав розгромної домашньої поразки від "Брентфорда" в рамках 12-го туру чемпіонату Англії. Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився з рахунком 0:4. Перемогу лондонцям принесли дубль Каллума Вілсона та голи Крістоффера Аєра і Кевіна Шаде.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як пройшов матч "Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд"

Гості відкрили рахунок на 19-й хвилині. Каллум Вілсон отримав передачу від Данго Уаттара та потужним ударом переграв Сенне Ламменса.

На 32-й хвилині нападник "Брентфорда" оформив дубль. Цього разу Вілсон завершив швидку комбінацію команди після передачі Уаттара та подвоїв перевагу лондонців.

Після перерви господарі намагалися повернутися в гру, однак реалізувати свої моменти не змогли. Натомість наприкінці зустрічі "Брентфорд" довів рахунок до розгромного.

На 82-й хвилині Крістоффер Аєр відзначився після розіграшу кутового. А вже в компенсований час Кевін Шаде скористався передачею Майкла Кайоде та встановив остаточний результат – 4:0.

Для "Брентфорда" це перша перемога на "Олд Траффорд" із лютого 1937 року.

Чому не грав Єгор Ярмолюк

Український півзахисник не потрапив до заявки "Брентфорда" на виїзний матч проти "Манчестер Юнайтед" через пошкодження.

Головний тренер лондонців Кіт Ендрюс розраховував на Ярмолюка, але той не встиг відновитися до поєдинку. Його місце в стартовому складі зайняв Мамаду Сангаре.

"Ярмо отримав пошкодження. Ми сподівалися, що він встигне відновитися, але трохи не склалося. Нам його бракуватиме, проте на заміну є хороший гравець – Мамаду", – пояснив наставник у коментарі клубній пресслужбі.