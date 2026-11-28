Сборная Украины заняла шестое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахте. Команда в составе Елены Городной, Кристины Дмитренко, Виталия Мандзина и Дмитрия Подручного использовала всего пять дополнительных патронов и завершила гонку с отставанием в 1 минуту и 10,7 секунды от победителей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как Украина провела смешанную эстафету

Первую половину дистанции украинцы завершили на восьмой позиции. Однако после этапа Виталия Мандзина "сине-желтые" поднялись в пятерку лучших и включились в борьбу за высокие места.

На заключительном этапе Дмитрий Пидручный отработал на огневых рубежах без промахов, однако не смог удержать пятую позицию. В итоге украинская команда финишировала шестой.

В общей сложности украинцы использовали пять дополнительных патронов и не заходили на штрафные круги. Среди шести лучших команд меньше дополнительных выстрелов понадобилось только Франции (четыре).

Кто выиграл эстафету в Контиолахти

Победу одержала сборная Норвегии. Ее представители преодолели дистанцию за 1:09:00.6, использовав пять дополнительных патронов.

Серебряные награды завоевала Франция с отставанием в 10,3 секунды. Бронза добралась до Германии, которая проиграла победителям 31,8 секунды и заработала два штрафных круга.

Результаты смешанной эстафеты в Контиолахти