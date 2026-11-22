"Жирона" одержала домашнюю победу над "Эйбаром" в 15-м туре второго дивизиона чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1, а главным героем каталонцев стал украинский нападающий Владислав Ванат, отличившийся голом и результативной передачей. Еще один украинец, Александр Пищур, ассистировал соотечественнику.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Украинская связка открыла счет

Оба украинских нападающих начали встречу в стартовом составе хозяев.

На 28-й минуте Ванат перехватил мяч возле штрафной соперника и отдал передачу Пищуру. Александр пробил по воротам, однако голкипер Эйбара спас свою команду.

На 36-й минуте украинцы организовали первое взятие ворот.

Ясер Асприлья отдал передачу на ворвавшегося в штрафную площадку Пищура и опрокинул мяч через вратаря. Ванат оказался в нужном месте и переправил его в сетку.

Для Владислава этот гол стал шестым в текущем сезоне Сегунды.

Перед перерывом гости восстановили равновесие. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти, который на 44-й минуте реализовал Андер Мадариага.

Ванат помог организовать победный гол

Во втором тайме "Эйбар" пытался развить успех, но хозяева снова вышли вперед.

На 59-й минуте "Жирона" провела результативную атаку. Ванат прорвался флангом и отдал передачу на дальнюю стойку, где Уная Эрнандес отправил мяч в ворота.

Этот гол стал победным, а украинский форвард завершил встречу с двумя результативными действиями.

На 71-й минуте Пищура заменил Донни ван де Бек, а на 82-й Ванат уступил место Абелю Руису.

До финального свистка "Жирона" сохранила минимальное преимущество.

"Жирона" – "Эйбар" – 2:1 (1:1)

Голы: Ванат (36), Унаи Эрнандес (59) – Мадариага (44, пенальти).

Украинцы принесли "Жирони" победу

Владислав Ванат стал ключевой фигурой матча, отличившись шестым голом в текущем чемпионате и результативной передачей победного мяча.

Александр Пищур также записал в актив ассист, помогши соотечественнику открыть счет.

Еще один украинец "Жироны", вратарь Владислав Крапивцов, провел встречу на скамейке запасных.

Благодаря победе каталонцы набрали 27 очков после 15 матчей.