"Жирона" одержала домашнюю победу над "Эйбаром" в 15-м туре второго дивизиона чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1, а главным героем каталонцев стал украинский нападающий Владислав Ванат, отличившийся голом и результативной передачей. Еще один украинец, Александр Пищур, ассистировал соотечественнику.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Оба украинских нападающих начали встречу в стартовом составе хозяев.
На 28-й минуте Ванат перехватил мяч возле штрафной соперника и отдал передачу Пищуру. Александр пробил по воротам, однако голкипер Эйбара спас свою команду.
На 36-й минуте украинцы организовали первое взятие ворот.
Ясер Асприлья отдал передачу на ворвавшегося в штрафную площадку Пищура и опрокинул мяч через вратаря. Ванат оказался в нужном месте и переправил его в сетку.
Для Владислава этот гол стал шестым в текущем сезоне Сегунды.
Перед перерывом гости восстановили равновесие. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти, который на 44-й минуте реализовал Андер Мадариага.
Во втором тайме "Эйбар" пытался развить успех, но хозяева снова вышли вперед.
На 59-й минуте "Жирона" провела результативную атаку. Ванат прорвался флангом и отдал передачу на дальнюю стойку, где Уная Эрнандес отправил мяч в ворота.
Этот гол стал победным, а украинский форвард завершил встречу с двумя результативными действиями.
На 71-й минуте Пищура заменил Донни ван де Бек, а на 82-й Ванат уступил место Абелю Руису.
До финального свистка "Жирона" сохранила минимальное преимущество.
"Жирона" – "Эйбар" – 2:1 (1:1)
Голы: Ванат (36), Унаи Эрнандес (59) – Мадариага (44, пенальти).
Владислав Ванат стал ключевой фигурой матча, отличившись шестым голом в текущем чемпионате и результативной передачей победного мяча.
Александр Пищур также записал в актив ассист, помогши соотечественнику открыть счет.
Еще один украинец "Жироны", вратарь Владислав Крапивцов, провел встречу на скамейке запасных.
Благодаря победе каталонцы набрали 27 очков после 15 матчей.