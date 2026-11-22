"Барселона" одержала волевую победу над "Вильярреалом" в домашнем матче 13-го тура Ла Лиги. Команда Ганси Флика пропустила два быстрых мяча и не реализовала пенальти, однако после перерыва забила трижды в течение десяти минут и вырвала победу со счетом 3:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Два быстрых гола и промах Ямаля

Поединок на Камп Ноу начался катастрофически для хозяев.

Уже на пятой минуте Тейджон Бьюкенен открыл счет, воспользовавшись ошибкой каталонцев.

Прошло всего две минуты, как "Вильярреал" удвоил преимущество. После передачи Альберто Молейро отличился Тане Олувасейе.

"Барселона" постепенно перехватила инициативу и получила отличную возможность сократить отставание еще в первом тайме.

На 19-й минуте после нарушения правил против Ламина Ямаля арбитр назначил пенальти, просмотрев повтор эпизода с помощью VAR.

Ямаль сам подошел к одиннадцатиметровой отметке, однако попал в стойку ворот.

До перерыва каталонцы так и не смогли поменять счет.

Три гола за десять минут

После отдыха хозяева значительно усилили давление на оборону соперника.

На 57-й минуте Жерар Мартин ударом головой сократил отставание, подарив "Барселоне" надежду на спасение.

Уже через четыре минуты Фермин Лопес завершил атаку с участием Ямаля и Рафиньи, восстановив равновесие.

Каталонцы не остановились и продолжили атаковать. На 67-й минуте после прострела Эрика Гарсии защитник "Вильярреала" Пау Наварро срезал мяч в свои ворота.

В компенсированное время Наварро получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.

Хозяева удержали победный счет до финального свистка.

"Барселона" – "Вильярреал" – 3:2 (0:2) Голы: Мартин (57), Лопес (61), Наварро (67, автогол) – Бьюкенен (5), Олувасейи (7).

Нереализованный пенальти: Ямаль (23). Удаление: Наварро (90+, "Вильярреал").

"Барселона" сохранила лидерство

Благодаря победе, команда Ганси Флика набрала 36 очков после 13 матчей и осталась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании.

Каталонцы сохранили трехочковое преимущество над мадридским "Реалом", который накануне одолел "Сельту" со счетом 2:1.

В то же время "Вильярреал" остался на девятой строчке с 15 очками, потеряв возможность завоевать очки после удачного начала встречи.