rbc.ua
UA | RU
Четверг, 15 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Дом чемпионки мира пострадал во время атаки на Киев (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 15 октября 2026 · 20:07

Дом чемпионки мира пострадал во время атаки на Киев (видео)

Украинская фехтовальщица сделала эмоциональное заявление перед соревнованиями с представителями РФ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дом чемпионки мира пострадал во время атаки на Киев (видео)
Влада Харькова (фото: instagram.com/vladakharkova)
Додати як бажане джерело в Google

Украинская фехтовальщица Влада Харькова сообщили о повреждении своего дома в Киеве в результате российской атаки. Об этом чемпионка мира узнала, находясь за границей перед международными соревнованиями, где должны выступать и российские спортсмены.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Последствия российской атаки

По словам спортсменки, ее путь на международный турнир в Касабланке начался с ночной эвакуации из поезда из-за угрозы воздушного нападения. Пассажиры были вынуждены почти два часа находиться на холоде.

Уже на следующий день, находясь в аэропорту Будапешта, Харькова узнала, что в ее жилой дом в Киеве попали обломки после российского обстрела.

"Моя квартира цела. Одна из немногих, что уцелела. В этот раз мне "повезло". Подумайте об этом. Меня считают счастливой, потому что моя квартира уцелела после российского обстрела. В какой ужасной реальности мы живем, если это мы называем удачей?" - поделилась эмоциями фехтовальщица в своем Instagram.

"Это не политика, это война"

Харькова возмутилась тем, что в Касабланке украинские спортсмены вынуждены выходить на одну дорожку с представителями страны-агрессора и соблюдать "спортивный этикет", пока их дома разрушают ракетами. Она подчеркнула, что попытки оправдать присутствие россиян лозунгами о том, что "спорт вне политики", являются откровенным цинизмом.

"Когда ты стоишь на морозе в четыре часа утра, потому что тебя могут убить, – это не политика. Когда взрыв повреждает дом, который ты называешь своим домом, – это не политика. Когда ты не знаешь, будет ли у тебя дом, в который можно вернуться после соревнований, – это не политика. Это война. И в ней есть очевидный агрессор: Россия", – резюмировала украинская чемпионка.

Влада Харькова – украинская фехтовальщица на шпагах. Она чемпионка мира 2025 года и двукратная чемпионка Европы. Также завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях в 2019 году и побеждала на этапах Кубка мира.

Ранее стало известно, что попытка России вернуться в зимний вид спорта провалилась.

Теги: Спортсмены Обстрел Киева
Главные матчи
Лига Европы 15 октября 19:45
Лион - : - Кристалл Пэлас
Лига Европы 15 октября 22:00
Бенфика - : - Селтик
Лига Европы 15 октября 22:00
Марсель - : - Олимпиакос
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Филипп Будковский: "Мечтал играть за "Динамо". Но оказалось, что у меня другой путь" Филипп Будковский: "Мечтал играть за "Динамо". Но оказалось, что у меня другой путь" Не только сборная Турции: Ахметов подтвердил интерес к Турану от грандов Не только сборная Турции: Ахметов подтвердил интерес к Турану от грандов Сорвался на поле: игрок "Манчестер Сити" толкнул арбитра в матче ЛЧ Сорвался на поле: игрок "Манчестер Сити" толкнул арбитра в матче ЛЧ
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор