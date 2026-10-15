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Зимние виды 15 октября 2026 · 19:16

Фиаско России в CAS: попытка возвращения в зимний вид спорта провалилась

Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал полностью правомерным бан для спортсменов из страны-агрессорки
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фиаско России в CAS: попытка возвращения в зимний вид спорта провалилась
Суд подтвердил бан РФ в керлинге (фото: x.com/worldcurling)
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляционную жалобу Федерации керлинга России. Суд признал полностью правомерными действия Всемирной керингской федерации (World Curling), которая продолжила отстранение представителей страны-агрессорки от международных турниров.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Бан как минимум до конца 2026 года

Согласно принятому решению, взрослым российским спортсменам запрещено участвовать в международных соревнованиях по меньшей мере до конца 2026 года. Все действия World Curling по изоляции представителей России суд в Лозанне признал вполне обоснованными и правомерными.

Напомним, что ранее Федерация керлинга России потеряла статус полноправного члена World Curling, хотя для молодежных и юношеских команд в начале года было сделано исключение.

Угрозы швейцарским судом

Российская сторона не согласилась с вердиктом в Лозанне. Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении обжаловать это решение в высшей инстанции.

По его словам, юристы ОКР и местной федерации ждут описательную часть решения CAS и готовят жалобу в Верховный суд Швейцарии, утверждая, что позиция арбитража якобы противоречит рекомендациям МОК.

Ранее мы сообщили, что россияне получили разрешение на участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале-2027.

Теги: Спортсмены
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