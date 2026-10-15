Фіаско Росії в CAS: спроба повернення до зимового виду спорту провалилася

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні відхилив апеляційну скаргу Федерації керлінгу Росії. Суд визнав повністю правомірними дії Всесвітньої федерації керлінгу (World Curling), яка продовжила відсторонення представників країни-агресорки від міжнародних турнірів.

Бан щонайменше до кінця 2026 року

Згідно з ухваленим рішенням, дорослим російським спортсменам заборонено брати участь у міжнародних змаганнях щонайменше до кінця 2026 року. Усі дії World Curling щодо ізоляції представників Росії суд у Лозанні визнав цілком обґрунтованими та правомірними.

Нагадаємо, що раніше Федерація керлінгу Росії втратила статус повноправного члена World Curling, хоча для молодіжних та юнацьких команд на початку року було зроблено виняток.

Погрози швейцарським судом

Російська сторона категорично не погодилася з вердиктом у Лозанні. Очільник Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов заявив про намір оскаржувати це рішення у вищій інстанції.

За його словами, юристи ОКР та місцевої федерації чекають на описову частину рішення CAS і готують скаргу до Верховного суду Швейцарії, стверджуючи, що позиція арбітражу нібито суперечить рекомендаціям МОК.