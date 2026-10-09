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Інше 09 жовтня 2026 · 22:09

Без гімну та прапорів: росіяни отримали дозвіл на участь в ЄЮОФ-2027

Аналогічні умови матимуть і спортсмени з Білорусі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без гімну та прапорів: росіяни отримали дозвіл на участь в ЄЮОФ-2027
Росіяни та білоруси зможуть взяти участь у фестивалі лише в нейтральному статусі (Фото: eurolympic.org)
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Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2027 року без національних прапорів і гімнів. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував відповідне рішення та наголосив на позиції української сторони.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Facebook-сторінку Матвія Бідного.

Допуск без національної символіки

Участь спортсменів із Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях залишається предметом дискусій на тлі повномасштабної війни проти України. У низці спортивних дисциплін представникам цих країн дозволяють виступати лише в нейтральному статусі - без державних прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Подібний підхід передбачений і для юнацького Європейського олімпійського фестивалю 2027 року. Водночас конкретні умови допуску спортсменів залежать від регламенту відповідної спортивної організації.

Реакція України

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний регулярно виступає проти нормалізації присутності Росії та Білорусі в міжнародному спорті. Українська сторона наголошує, що рішення щодо допуску спортсменів мають враховувати продовження російської агресії проти України.

"Нам вдалося відстояти принципову позицію щодо недопущення російської та білоруської державної символіки на Європейському юнацькому олімпійському зимовому фестивалі 2027 року в Брашові", - наголосив Бідний.

Питання участі представників обох країн у змаганнях без національної символіки залишається частиною ширшої дискусії про спортивні санкції та умови повернення російських і білоруських атлетів на міжнародну арену.

Раніше ми повідомляли, що президент НОК України Вадим Гутцайт оцінив шанси росіян і білорусів на наступній Олімпіаді.

Теги: Матвій Бідний
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