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Другое 09 октября 2026 · 22:09

Без гимна и флагов: россияне получили разрешение на участие в ЕЮОФ-2027

Аналогичные условия будут иметь и спортсмены из Беларуси
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Без гимна и флагов: россияне получили разрешение на участие в ЕЮОФ-2027
Россияне и белорусы смогут принять участие в фестивале только в нейтральном статусе (Фото: eurolympic.org)
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Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2027 без национальных флагов и гимнов. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал соответствующее решение и отметил позиции украинской стороны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Facebook-страницу Матвея Бедного .

Допуск без национальной символики

Участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях остается предметом дискуссий на фоне полномасштабной войны против Украины. В ряде спортивных дисциплин представителям этих стран разрешают выступать только в нейтральном статусе – без государственных флагов, гимнов и другой национальной символики.

Подобный подход предусматривается и для юношеского Европейского олимпийского фестиваля 2027 года. В то же время, конкретные условия допуска спортсменов зависят от регламента соответствующей спортивной организации.

Реакция Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный регулярно выступает против нормализации присутствия России и Белоруссии в международном спорте. Украинская сторона отмечает, что решение о допуске спортсменов должно учитывать продолжение российской агрессии против Украины.

"Нам удалось отстоять принципиальную позицию по недопущению российской и белорусской государственной символики на Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале 2027 года в Брашове", - подчеркнул Бедный.

Вопрос участия представителей обеих стран в соревнованиях без национальной символики остается частью более широкой дискуссии о спортивных санкциях и условиях возвращения российских и белорусских атлетов на международную арену.

Ранее сообщалось, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт оценил шансы россиян и белорусов на следующей Олимпиаде.

Теги: Матвей Бидный
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