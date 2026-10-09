Без гимна и флагов: россияне получили разрешение на участие в ЕЮОФ-2027

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2027 без национальных флагов и гимнов. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал соответствующее решение и отметил позиции украинской стороны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Facebook-страницу Матвея Бедного .

Допуск без национальной символики

Участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях остается предметом дискуссий на фоне полномасштабной войны против Украины. В ряде спортивных дисциплин представителям этих стран разрешают выступать только в нейтральном статусе – без государственных флагов, гимнов и другой национальной символики.

Подобный подход предусматривается и для юношеского Европейского олимпийского фестиваля 2027 года. В то же время, конкретные условия допуска спортсменов зависят от регламента соответствующей спортивной организации.

Реакция Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный регулярно выступает против нормализации присутствия России и Белоруссии в международном спорте. Украинская сторона отмечает, что решение о допуске спортсменов должно учитывать продолжение российской агрессии против Украины.

"Нам удалось отстоять принципиальную позицию по недопущению российской и белорусской государственной символики на Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале 2027 года в Брашове", - подчеркнул Бедный.

Вопрос участия представителей обеих стран в соревнованиях без национальной символики остается частью более широкой дискуссии о спортивных санкциях и условиях возвращения российских и белорусских атлетов на международную арену.