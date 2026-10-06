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Другое 06 октября 2026 · 12:54

"В большинстве видов они будут": Гутцайт оценил шансы россиян и белорусов на следующей Олимпиаде

Глава НОК Украины предупредил о смягчении позиции Международного олимпийского комитета и призвал к продолжению активной борьбы
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"В большинстве видов они будут": Гутцайт оценил шансы россиян и белорусов на следующей Олимпиаде
Вадим Гутцайт (Фото: НОК Украины)
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Новые рекомендации Международного олимпийского комитета угрожают возвращением спортсменов из России и Белоруссии на предстоящие Олимпийские игры в большинстве видов спорта. Такую оценку ситуации дал глава Национального олимпийского комитета.

Об этом Вадим Гутцайт рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Повторить успех Парижа будет тяжело

Глава украинского НОК отметил, что из-за смены риторики МОК ситуация с отстранением атлетов из стран-агрессорок существенно усложнилась.

"В большинстве видах, как я чувствую, они будут. Так как было в Париже, к сожалению, не будет. Тогда мы все - я лично, НОК Украины, Министерство, национальные федерации и наши спортсмены - отработали, и россиян и белорусов на той Олимпиаде не было. Но главным стейкхолдером тех действий был как раз МОК, и мы благодарны ему за то, что он нас услышал", - подчеркнул Гутцайт.

Он подчеркнул, что отсутствие атлетов из РФ и Беларуси за последние четыре года стало результатом колоссальной работы, которую многие воспринимают как должное.

"Я чувствовал, что МОК не будет держать эту рекомендацию больше четырех лет. Потому что мы видим, как мир меняется. И мировые политики сейчас тоже меняют свое отношение к России", - пояснил Вадим Гутцайт.

Сигналы от МОК и план действий Украины

По словам Гутцайта, первые намеки на пересмотр позиции звучали еще во время сентябрьской встречи с президентом МОК Кирсти Ковентри и профильными департаментами. Тогда в контексте Юношеской Олимпиады в Сенегале уже звучали тезисы о том, что "дети не виноваты" и их следует возвращать в соревнования.

Несмотря на неблагоприятный тренд, глава украинского олимпийского комитета отмечает, что борьба продолжается. Поскольку решение МОК еще не окончательно, Украина ищет доказательства причастности российских атлетов к войне, в частности их участия в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях.

Также Украина активизировала консультации на самом высоком уровне, чтобы иметь возможность влиять на принятие итоговых решений. Вадим Гутцайт напомнил, что перед Играми в Париже в отстранение РФ тоже немногие верили, поэтому останавливаться и опускать руки Украина не собирается.

Большое интервью Вадима Гутцайта читайте по ссылке на Sport RBC.UA.

Теги: НОК Украины Вадим Гутцайт
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