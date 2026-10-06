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Інше 06 жовтня 2026 · 12:54

"У більшості видів вони будуть": Гутцайт оцінив шанси росіян і білорусів на наступній Олімпіаді

Очільник НОК України попередив про пом'якшення позиції Міжнародного олімпійського комітету та закликав до продовження активної боротьби
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"У більшості видів вони будуть": Гутцайт оцінив шанси росіян і білорусів на наступній Олімпіаді
Вадим Гутцайт (Фото: НОК України)
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Нові рекомендації Міжнародного олімпійського комітету загрожують поверненням спортсменів із Росії та Білорусі на майбутні Олімпійські ігри у більшості видів спорту. Таку оцінку ситуації дав очільник Національного олімпійського комітету.

Про це Вадим Гутцайт розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Повторити успіх Парижа буде важко

Очільник українського НОК зазначив, що через зміну риторики МОК ситуація з відстороненням атлетів із країн-агресорок суттєво ускладнилася.

"У більшості видах, як я відчуваю, вони будуть. Так як було у Парижі, на жаль, не буде. Тоді ми всі - я особисто, НОК України, Міністерство, національні федерації та наші спортсмени - відпрацювали, і росіян та білорусів на тій Олімпіаді не було. Але головним стейкхолдером цих дій був якраз МОК, і ми дякуємо йому за те, що він нас почув", - наголосив Гутцайт.

Він підкреслив, що відсутність атлетів із РФ та Білорусі протягом останніх чотирьох років стала результатом колосальної роботи, яку багато хто сприймає як належне.

"Я відчував, що МОК не триматиме цю рекомендацію більше чотирьох років. Бо ми бачимо, як світ змінюється. І світові політики зараз теж змінюють своє ставлення до Росії", - пояснив Вадим Гутцайт.

Сигнали від МОК та план дій України

За словами Гутцайта, перші натяки на перегляд позиції лунали ще під час вересневої зустрічі з президенткою МОК Кірсті Ковентрі та профільними департаментами. Тоді у контексті Юнацької Олімпіади в Сенегалі вже лунали тези про те, що "діти не винні" і їх варто повертати до змагань.

Попри несприятливий тренд, очільник українського олімпійського комітету наголошує, що боротьба триває. Оскільки рішення МОК ще не є остаточним, Україна шукає докази причетності російських атлетів до війни, зокрема їхньої участі в пропагандистських заходах на окупованих територіях.

Також Україна активізувала консультації на найвищому рівні, аби мати змогу впливати на ухвалення підсумкових рішень. Вадим Гутцайт нагадав, що перед Іграми в Парижі у відсторонення РФ також мало хто вірив, тому зупинятися та опускати руки Україна не збирається.

Велике інтерв'ю Вадима Гутцайта читайте за посиланням на Sport RBC.UA.

Теги: НОК Украины Вадим Гутцайт
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