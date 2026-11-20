Донецький "Шахтар" зіграв унічию з "Лівим Берегом" у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги. Команда Арди Турана пропустила першою, але після перерви зуміла уникнути поразки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Зустріч на "Арені Львів" розпочалася невдало для фаворита. На 19-й хвилині Назарій Воробчак вивів "Лівий Берег" уперед, скориставшись можливістю біля воріт донеччан.
"Шахтар" відігрався вже після перерви. На 61-й хвилині Аліссон відновив рівновагу та встановив остаточний рахунок – 1:1.
Таким чином, команда Арди Турана не змогла здобути другу поспіль перемогу в чемпіонаті, а "Лівий Берег" записав до активу важливе очко.
УПЛ. 13-й тур
"Шахтар" – "Лівий Берег" – 1:1
Голи: Аліссон, 61 – Воробчак, 19.
Після нічиєї "гірники" набрали 30 очок і продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ. Водночас "Полісся", яке має 28 балів та матч у запасі, може скоротити відставання або наздогнати донеччан за втраченими очками.
Наступний поєдинок "Шахтар" проведе вже на європейській арені. 25 листопада команда Арди Турана зустрінеться з турецьким "Фенербахче" в основному етапі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Лондоні на "Стемфорд Брідж".
Раніше стало відомо про суттєву кадрову втрату "Шахтаря": один з лідерів "гірників" вибув до кінця 2026 року.