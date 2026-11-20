Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Левым Берегом" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Арды Турана пропустила первой, но после перерыва сумела избежать поражения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Воробчак огорчил Шахтер, Алиссон спас горняков

Встреча на "Арене Львов" началась неудачно для фаворита. На 19-й минуте Назарий Воробчак вывел "Левый Берег" вперед, воспользовавшись возможностью у ворот дончан.

"Шахтер" отыгрался уже после перерыва. На 61-й минуте Алиссон восстановил равновесие и установил окончательный счет – 1:1.

Таким образом, команда Арды Турана не смогла одержать вторую победу подряд в чемпионате, а "Левый Берег" записал в актив важное очко.

УПЛ. 13-й тур

"Шахтер" – "Левый Берег" – 1:1

Голы: Алиссон, 61 – Воробчак, 19.

"Шахтер" остался лидером УПЛ перед Лигой чемпионов

После ничьей "горняки" набрали 30 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ. В то же время "Полесье", имеющее 28 баллов и матч в запасе, может сократить отставание или догнать донецкий клуб по потерянным очкам.

Следующий поединок "Шахтер" проведет уже на европейской арене. 25 ноября команда Арды Турана встретится с турецким "Фенербахче" в основном этапе Лиги чемпионов. Матч состоится в Лондоне на "Стэмфорде Бридж".