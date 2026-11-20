Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Левым Берегом" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Арды Турана пропустила первой, но после перерыва сумела избежать поражения.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Встреча на "Арене Львов" началась неудачно для фаворита. На 19-й минуте Назарий Воробчак вывел "Левый Берег" вперед, воспользовавшись возможностью у ворот дончан.
"Шахтер" отыгрался уже после перерыва. На 61-й минуте Алиссон восстановил равновесие и установил окончательный счет – 1:1.
Таким образом, команда Арды Турана не смогла одержать вторую победу подряд в чемпионате, а "Левый Берег" записал в актив важное очко.
УПЛ. 13-й тур
"Шахтер" – "Левый Берег" – 1:1
Голы: Алиссон, 61 – Воробчак, 19.
После ничьей "горняки" набрали 30 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ. В то же время "Полесье", имеющее 28 баллов и матч в запасе, может сократить отставание или догнать донецкий клуб по потерянным очкам.
Следующий поединок "Шахтер" проведет уже на европейской арене. 25 ноября команда Арды Турана встретится с турецким "Фенербахче" в основном этапе Лиги чемпионов. Матч состоится в Лондоне на "Стэмфорде Бридж".
Ранее стало известно о существенных кадровых потерях "Шахтера": один из лидеров "горняков" выбыл до конца 2026 года.