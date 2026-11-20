В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и переходных матчей Лиги наций-2026/27. По его итогам определились все пары плей-офф, а в борьбе за выход в полуфинал болельщиков ждут сразу несколько принципиальных противостояний.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале сойдутся победители групп Лиги A (сеянные Франция, Германия, Англия и Португалия) против финишировавших вторыми команд (несеянные Бельгия, Нидерланды, Испания и Норвегия). По регламенту сборные, которые играли в одном квартете на групповом этапе, не могли встретиться на этой стадии.
Слепой жребий подарил болельщикам сразу несколько громких вывесок с серьезным историческим подтекстом:
Также определилась потенциальная сетка полуфиналов:
Первые матчи четвертьфинальной стадии состоятся 25-27 марта 2027 года, а ответные поединки запланированы на 28-30 марта. Победители четвертьфиналов выйдут в финальный турнир Лиги наций, который пройдет с 9 по 13 июня 2027 года.
В ходе жеребьевки также определили пары стыковых матчей за повышение в классе и сохранение места в соответствующих дивизионах.
В противостояниях между Лигами A и B сыграют:
В стыковых матчах между Лигами B и C сформировались следующие пары:
Первые поединки переходного плей-офф также состоятся 25-27 марта, а ответные - 28-30 марта 2027 года.
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