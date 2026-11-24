На 75-м году жизни скончался известный хоккеист и тренер Александр Сеуканд. Значительную часть своей карьеры специалист посвятил киевскому "Соколу", а также в течение шести лет руководил национальной сборной Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу ХК "Сокол" .

Сеуканд посвятил "Соколу" десятилетие своей карьеры

О смерти Александра Сеуканда сообщил киевский "Сокол", с которым была тесно связана жизнь специалиста. В клубе отметили, что он внес весомый вклад не только в историю команды, но и в развитие украинского хоккея в целом.

Сеуканд выступал за "Сокол" на позиции защитника с 1972-го по 1980-й год. За это время он провел в составе киевской команды 318 официальных матчей, в которых забросил 24 шайбы.

После завершения игровой карьеры специалист остался в клубе и впоследствии возглавил команду. В должности главного тренера он десять раз приводил "Сокол" в титул чемпиона Украины.

Также под его руководством киевляне становились чемпионами и обладателями Кубка Восточно-Европейской хоккейной лиги в 1998 и 1999 годах.

Возглавлял сборную Украины на чемпионатах мира

В 2003–2009 годах Александр Сеуканд был главным тренером национальной сборной Украины. В этот период команда выступала в элитном дивизионе чемпионата мира.

За свою деятельность в спорте Сеуканд получил звание Заслуженного работника физической культуры и спорта.

До последних лет оставался частью "Сокола"

Даже после завершения тренерской деятельности, он продолжал следить за выступлениями команды и посещал ее матчи. В частности, в прошлом сезоне специалиста неоднократно видели на трибунах во время поединков "Сокола". В клубе отметили, что он искренне радовался чемпионству команды.

"Украинский хоккей потерял человека, который был отдан ему всем сердцем", - говорится в сообщении киевского клуба.