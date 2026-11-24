В интервью Sport RBC.UA хоккеист рассказал о подготовке к выступлению среди сильнейших сборных мира, перспективе возвращения России на международную арену, состоянии украинского хоккея и жизни за рубежом.

Сборная Украины по хоккею впервые за 19 лет вернулась в элитный дивизион чемпионата мира. Одним из тех, кто помог команде добиться исторического результата, стал защитник Игорь Мережко. В настоящее время он выступает за чешский "Пльзень", где стал самым результативным игроком команды в Лиге чемпионов.

"Украина живет и борется не только на льду"

– Вы выступаете за чешский "Пльзень" и стали самым результативным игроком команды в Лиге чемпионов. Насколько вам лично важен этот результат? Ожидали ли вы, что сможете настолько ярко проявить себя на европейской арене?

– Всегда хочется быть лучшим и помочь команде. Благо, так все сложилось и я смог стать полезным. Все моменты, которые имел, я смог забить и показал хорошую игру против европейских команд. Потому что играть в чешской лиге – это одна история, потому что ты привыкаешь к соперникам и примерно понимаешь, что от них ждать на площадке. В Лиге чемпионов это все же, немного другой хоккей. На этом уровне соперники умеют удивлять.

– Лига чемпионов – это возможность регулярно встречаться с представителями сильнейших хоккейных чемпионатов Европы. Какая команда или какой соперник произвели на вас самое большое впечатление?

– Конечно, больше всего поразили швейцарские и шведские команды, поскольку это два самых топовых чемпионата в Европе. У них комбинационный хоккей и с ними было тяжело играть. К примеру, "Фрибург" – это сильный швейцарский клуб с очень хорошей хоккейной ареной. Было классно приехать и поиграть в неплохой атмосфере.

Или, например, "Давос". Здесь, правда, обратная ситуация: команда классная, а на матч ЛЧ пришло мало зрителей.

– А почему так?

– А потому что зрители приходят только на матчи чемпионата Швейцарии, которые проходят с пятницы по воскресенье. А мы играли во вторник, потому людей на арене было мало.

– Вот вы говорите, что шведский и швейцарский чемпионаты самые сильные в Европе. Чешскую лигу можно поставить на третье место в такой классификации?

– Сейчас да, по качеству игроков это точно так. Очень многие игроки играют в чешской сборной. Если вы откроете турнирную таблицу, то увидите, что между последним и четвертым местом не такая уж большая разница по очкам.

– Как вас приняли в "Пльзене"? Удалось ли быстро адаптироваться к чешскому хоккею, требованиям тренерского штаба и новому коллективу?

– Я играл в словацкой лиге и там рисунок игры преимущественно такой же, как и в Чехии. Но индивидуальный уровень хоккеистов в чешском чемпионате однозначно выше. Каждое звено в каждой команде – высококлассные игроки. Мы строили свою команду постепенно, потому первый сезон был не очень удачным. Второй уже был лучше, я больше сконцентрировался на обороне. Сейчас я уже стараюсь развивать свои атакующие навыки. По крайней мере, бросать по воротам соперника стал почаще.

Игорь Мережко (фото: HC Plzen)

– Чехия имеет огромные хоккейные традиции. Что вы уже успели унаследовать от местной хоккейной школы? И есть ли вещи, которые хотели привнести в украинский хоккей после этого опыта?

– А эти вещи уже заметны в работе Олега Шафаренко и Александра Бобкина. Этот хоккей уже есть в национальной сборной, определенный общий игровой рисунок между европейскими клубами и нашей главной командой страны.

– Насколько выступления за клуб помогают вам в сборной? Чувствуете ли вы, что опыт матчей против сильных европейских соперников делает вас одним из лидеров команды?

– Конечно, я играю в очень сильном чемпионате и в Лиге чемпионов. Хотелось бы забраться подальше в ЛЧ и сразиться за титул. Мой опыт помогает мне, а я сам помогаю команде своей игрой. Потому что если я буду хорошо играть, то и в сборной все будет хорошо.

– Каков потенциал нынешней сборной Украины? Потому что нам отводят роль аутсайдера на ЧМ в элитном дивизионе. Это действительно так способна ли команда удивить и скептиков в Украине и хоккейную Европу?

– Конечно, многого не хватает для положительного выступления в элитном дивизионе. Но сейчас хорошо, что ребята из Украины играют в Европе, в частности, "Сокол" в чемпионате Польши. Они имеют хорошую игровую практику. Хотелось бы видеть больше игроков сборной Украины в разных европейских чемпионатах. У нас есть хорошие игроки, которые могут играть в Словакии или Финляндии или других чемпионатах высокого уровня.

Игорь Мережко в матче за "Оденсе Бульдогз" (фото: ХК "Оденсе Бульдогз")

– Ощущаете ли дополнительную ответственность перед выступлением на ЧМ в элитном дивизионе как один из хоккеистов, имеющих опыт выступлений на высоком международном уровне?

– Нет, мы едем на чемпионат мира как аутсайдеры, поэтому не чувствуем никакого давления. Хотим показать себя, сыграть в качественный хоккей и доказать всему миру, что Украина живет и борется не только на льду, но и вне его.

Возвращение России, деньги и позиция хоккейного мира

– Сейчас много разговоров о возможном возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования. Насколько внимательно следите за этой ситуацией? Обсуждаете ли ее с партнерами по "Пльзеню"?

– Нет, с игроками из "Плзени" мы это не обсуждаем. Разве что с Кристиансом Рубинсом, потому что он тоже едет на ЧМ в составе сборной Латвии. С ним обсуждаем некоторые новости. Я говорю с Александром Буткевичем и узнаю новости от него – Федерация хоккея Украины делает все, чтобы мы сыграли на чемпионате мира.

– Как вы воспринимаете перспективу возвращения россиян в элитный дивизион чемпионата мира уже в следующем сезоне? Может ли хоккейное сообщество просто сделать вид, что ничего не произошло?

– По-моему, сопротивление мирового хоккейного сообщества в этом вопросе чувствуется. Но ведь мир циничен и деньги имеют свое влияние. Думаю, некоторые хотят видеть Россию на чемпионате мира, потому что у них есть деньги. Хорошо, что часть спонсоров чемпионата мира пригрозила уйти, если Россия будет играть в элитном дивизионе. И кажется, что на IIHF это все-таки повлияло. А если да, то это хороший знак того, что и мировое хоккейное сообщество и те, кто дают деньги на проведение турниров, тоже не хотят видеть Россию.

Игорь Мережко (фото: Федерация хоккея Украины)

– Фактически 20 лет Украина не была представлена хоккейной сборной в элитном дивизионе чемпионата мира. Чувствуете ли вы причастность к историческому процессу?

– Да, конечно. Я очень рад, что мы смогли выйти в элитный дивизион. 19 лет – это очень много для такой страны, как Украина. Конечно, у нас нет суперуспешного опыта в хоккейных мейджорах, но наша сборная – это как семья. Ты знаешь каждого парня с детства, потому что играешь с ними всю жизнь. Это невероятно: когда ты добиваешься таких успехов с таким коллективом.

Лет 7 назад я бы сказал, что сборная Украины в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею – это мечта. Но в последние 2-4 года это уже была цель. Наше отношение к сборной тоже изменилось: мы стремились выйти в элиту. Это должно было произойти в прошлом году, но к сожалению, тогда мы потерпели досадное поражение в последнем матче.

"Когда приезжаю в сборную, целый день хожу улыбающийся"

– Вы начинали хоккейный путь в Украине, а теперь у вас есть опыт выступлений в разных зарубежных чемпионатах. Что теплее всего вспоминаете об украинском хоккее? Чего вам больше не хватает с тех пор?

– Я очень давно играл в Украине, может, лет 14-15 назад. Не хватает раздевалки, потому что когда ты с чехами в команде, то не можешь так поговорить, как со своими ребятами. Пошутить на своем языке, послушать музыку украинскую. Поэтому когда приезжаю в сборную, то целый день хожу улыбающийся.

– Как оцениваете нынешнее состояние украинского хоккея? Что нужно менять в первую очередь – детскую подготовку, инфраструктуру, чемпионат или систему финансирования?

– Вообще все эти факторы вместе. Но инфраструктура должна быть более качественно. Я понимаю, сейчас война. Но у нас и до войны не было нормальной инфраструктуры. Да, было несколько арен на Донбассе, есть лед на Львовщине, но нет таких арен, как в Словакии или Венгрии. Только построили во Львове арену, так на ней сейчас не может играть ни национальная сборная, ни другая команда. Это явно не тот уровень инфраструктуры, который должен находиться в таком большом городе.

– Верите ли, что после окончания войны украинский хоккей сможет не просто восстановиться, а выйти на качественно новый уровень? Какую роль в этом могут сыграть хоккеисты, которые сейчас строят карьеры за границей?

– Каждая история индивидуальна, не каждый же видит себя после игровой карьеры тренером или функционером. Может, будет выполнять другую работу.

– Например, Виталий Лялька приостановил свою карьеру и вошел в Комиссию атлетов НОК. А вы чем планируете заниматься, если уж размышляли об этом?

– Я бы еще хотел бы поиграть лет 10. Если здоровье будет на должном уровне, то хочется играть как можно дольше, потому что хоккей – это дело моей жизни. Я бы точно хотел остаться в этом виде спорта, хочу помочь его развитию.

– Напоследок – личный вопрос. Вы – самый известный бородач украинского хоккея. Как эта часть имиджа появилась в вашей жизни? И как вы за ней ухаживаете?

– Это было в период моих выступлений в Канаде за команду "Летбриндж Урикейнз". Мне было 18 лет, и я начал отращивать бороду, когда мы играли в плей-офф. В конце концов дошли до полуфинала и мне понравилось ходить с бородой. В следующем сезоне что-то у меня не шло и я решил, что надо снова отрастить бороду. Не знаю, как это работает, но моя игра улучшилась. Потому я решил ее оставить, так оно и пошло.

Как я за ней ухаживаю? И регулярно посещаю барбера, раз в две недели. Поэтому здесь особого секрета нет.