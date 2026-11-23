Национальная команда Украины по баскетболу понесла кадровую потерю перед двумя поединками второго этапа квалификации чемпионата мира-2027. Из-за травмы ноябрьские матчи против Португалии и Черногории пропустит форвард Андрей Войналович.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Вместо него в состав вызван опытный защитник Денис Лукашов. Он уже привлекался к матчам сборной в этом отборочном цикле, в частности, выходил на площадку в поединке против Греции.
После восьми матчей второго этапа квалификации команда Айнарса Багатскиса занимает первое место в группе I. В активе украинцев шесть побед, два поражения и 14 очков.
В то же время отрыв от преследователей невелик. Испания и Грузия имеют по 13 очков, а у Португалии, Греции и Черногории — по 12 очков.
Украина - 14 очков (6 побед, 2 поражения)
Испания - 13 (5 побед, 3 поражения)
Грузия - 13 (5 побед, 3 поражения)
Португалия - 12 (4 победы, 4 поражения)
Греция - 12 (4 победы, 4 поражения)
Черногория - 12 (4 победы, 4 поражения)
По итогам второго этапа в финальную часть чемпионата мира выйдут три лучшие сборные группы.
Ноябрьское игровое окно украинцы начнут выездным матчем против Португалии. Встреча состоится 26 ноября в Матозиньюше и начнется в 21:00 по Киеву.
Второй поединок команда Багатскиса проведет 29 ноября против Черногории. Матч будет статус номинально домашнего и состоится в Риге на площадке Xiaomi Arena. Начало – в 18:30.
Оба матча сборной Украины будут транслировать вживую телеканалы и платформы Суспільне Спорт и Киевстар ТВ.