Національна команда України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед двома поєдинками другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Через травму листопадові матчі проти Португалії та Чорногорії пропустить форвард Андрій Войналович.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію баскетболу України .

Хто замінить Войналовича у збірній

Замість нього до складу довикликаний досвідчений захисник Денис Лукашов. Він уже залучався до матчів збірної в цьому відбірковому циклі, зокрема виходив на майданчик у поєдинку проти Греції.

Україна очолює групу, але конкуренція дуже щільна

Після восьми матчів другого етапу кваліфікації команда Айнарса Багатскіса посідає перше місце у групі I. В активі українців шість перемог, дві поразки та 14 очок.

Водночас відрив від переслідувачів невеликий. Іспанія та Грузія мають по 13 очок, а Португалія, Греція та Чорногорія — по 12.

Турнірне становище групи I:

Україна — 14 очок (6 перемог, 2 поразки) Іспанія — 13 (5 перемог, 3 поразки) Грузія — 13 (5 перемог, 3 поразки) Португалія — 12 (4 перемоги, 4 поразки) Греція — 12 (4 перемоги, 4 поразки) Чорногорія — 12 (4 перемоги, 4 поразки)

За підсумками другого етапу до фінальної частини чемпіонату світу вийдуть три найкращі збірні групи.

Коли та де Україна зіграє з Португалією і Чорногорією

Листопадове ігрове вікно українці розпочнуть виїзним матчем проти Португалії. Зустріч відбудеться 26 листопада у Матозіньюші та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Другий поєдинок команда Багатскіса проведе 29 листопада проти Чорногорії. Матч матиме статус номінально домашнього та відбудеться у Ризі на майданчику Xiaomi Arena. Початок — о 18:30.

Обидва матчі збірної України транслюватимуть наживо телеканали та платформи Суспільне Спорт і Київстар ТБ.