Національна команда України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед двома поєдинками другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Через травму листопадові матчі проти Португалії та Чорногорії пропустить форвард Андрій Войналович.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію баскетболу України.
Замість нього до складу довикликаний досвідчений захисник Денис Лукашов. Він уже залучався до матчів збірної в цьому відбірковому циклі, зокрема виходив на майданчик у поєдинку проти Греції.
Після восьми матчів другого етапу кваліфікації команда Айнарса Багатскіса посідає перше місце у групі I. В активі українців шість перемог, дві поразки та 14 очок.
Водночас відрив від переслідувачів невеликий. Іспанія та Грузія мають по 13 очок, а Португалія, Греція та Чорногорія — по 12.
Україна — 14 очок (6 перемог, 2 поразки)
Іспанія — 13 (5 перемог, 3 поразки)
Грузія — 13 (5 перемог, 3 поразки)
Португалія — 12 (4 перемоги, 4 поразки)
Греція — 12 (4 перемоги, 4 поразки)
Чорногорія — 12 (4 перемоги, 4 поразки)
За підсумками другого етапу до фінальної частини чемпіонату світу вийдуть три найкращі збірні групи.
Листопадове ігрове вікно українці розпочнуть виїзним матчем проти Португалії. Зустріч відбудеться 26 листопада у Матозіньюші та розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Другий поєдинок команда Багатскіса проведе 29 листопада проти Чорногорії. Матч матиме статус номінально домашнього та відбудеться у Ризі на майданчику Xiaomi Arena. Початок — о 18:30.
Обидва матчі збірної України транслюватимуть наживо телеканали та платформи Суспільне Спорт і Київстар ТБ.