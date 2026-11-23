Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку спортсменки .

Заклик Харлан до Меланії Трамп

У своєму дописі найтитулованіша українська олімпійська спортсменка наголосила на критичному становищі, у якому опинилися люди на захоплених РФ територіях. Зокрема, йдеться про Кінбурнську, яка залишається єдиною окупованою частиною рідної для фехтувальниці Миколаївщини.

"Я звертаюся до світової спільноти та особисто Меланії Трамп із закликом допомогти звільнити цивільних людей з окупованої Кінбурнської коси та інших окупованих Росією територій України. На цих землях через дії країни-агресора склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Люди змушені жити в ізоляції, без належної допомоги та безпеки", – написала Харлан.

Спортсменка додала, що для порятунку мирного населення необхідні негайні та рішучі міжнародні кроки. Вона також попросила підписників максимально поширювати цю інформацію, щоб привернути увагу всього світу до долі людей в окупації.

Ситуація на Кінбурнській косі

Апеляція української чемпіонки до першої леді США має конкретне підґрунтя. Наприкінці жовтня 2026 року Меланія Трамп виступила посередницею в організації локального гуманітарного перемир'я в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Тоді завдяки режиму тиші вдалося доставити гуманітарний вантаж та евакуювати з міста цивільне населення.

Водночас ситуація на Кінбурнській косі залишається вкрай складною через постійні бойові дії, мінування та наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. За свідченнями місцевих жителів та даними медіа, на півострові досі залишається менше сотні цивільних, які гостро потерпають від дефіциту продуктів харчування, медикаментів та дров для опалення.