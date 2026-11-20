Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Радіо Свобода" .

Чому Макогоненко відмовила американцям

Уродженка Харкова, яка через повномасштабне російське вторгнення була змушена переїхати до Львова, наголосила, що не уявляє себе під прапором іншої держави. За словами спортсменки, попри всі труднощі, саме війна стала для неї головним стимулом прославляти рідну країну на міжнародній арені.

"Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну і хочу так само виступати із нашим прапором. Війна дуже мотивує мене виступати, мотивує боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях, щоб наш гімн лунав на весь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка в нас сильна країна, які в нас сильні люди. З гордістю представляю нашу Україну", – заявила Макогоненко.

Головні досягнення юної чемпіонки

Попри юний вік, 18-річна боксерка вже має солідний послужний список на світовій арені та встигла заявити про себе на професійному рівні:

Чемпіонат світу U-19 (жовтень 2026 року): здобула золоту медаль у ваговій категорії до 54 кг, перемігши у фіналі китаянку Сіруй Ян.

Чемпіонати Європи: виборола "золото" юніорської першості у 2021 році та стала срібною призеркою континентальних змагань у 2023-му.

Професійний ринг: успішно дебютувала в профі, здолавши Поліну Довгіньку на турнірі Rising Stars, організатором якого виступив Олександр Усик.