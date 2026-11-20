Талантливая украинская боксерша Кира Макогоненко получила предложение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную США. Однако 18-летняя чемпионка мира ответила категорическим отказом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Радио Свобода" .

Почему Макогоненко отказала американцам

Уроженка Харькова, которая из-за полномасштабного российского вторжения была вынуждена переехать во Львов, подчеркнула, что не представляет себя под флагом другого государства. По словам спортсменки, несмотря на все трудности, именно война стала для нее главным стимулом прославлять родную страну на международной арене.

"Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну и хочу так же выступать с нашим флагом. Война очень мотивирует меня выступать, мотивирует боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях, чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. С гордостью представляю нашу Украину", – заявила Макогоненко.

Главные достижения юной чемпионки

Несмотря на юный возраст, 18-летняя боксерша уже имеет солидный послужной список на мировой арене и успела заявить о себе на профессиональном уровне:

Чемпионат мира U-19 (октябрь 2026 года): завоевала золотую медаль в весовой категории до 54 кг, победив в финале китаянку Сируй Ян.

Чемпионаты Европы: завоевала "золото" юниорского первенства в 2021 году и стала серебряным призером континентальных соревнований в 2023-м.

Профессиональный ринг: успешно дебютировала в профи, одолев Полину Довгинькую на турнире Rising Stars, организатором которого выступил Александр Усик.