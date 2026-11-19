Украинец Александр Рыбин стал одним из главных героев чемпионата мира по гиревому спорту, который состоялся в Риге. Представитель Харьковщины завоевал пять золотых наград и бронзовую медаль, а также дважды получил звание абсолютного чемпиона мира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Чемпионат мира проходил в столице Латвии с 14 по 18 ноября 2026 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных стран.
Александр Рыбин, работающий старшим инструктором по личной безопасности Тренингового центра ГУНП в Харьковской области, выступал в весовой категории до 85 кг.
Украинец занял первые места сразу в пяти дисциплинах:
Кроме пяти золотых медалей, Рыбин завоевал "бронзу" в командной эстафете с толчка длинным циклом. В данной дисциплине он выполнил 38 подъемов.
Особым достижением стали победы в толчке долгим циклом и троеборье, где украинский спортсмен получил титулы абсолютного чемпиона мира.
Таким образом, выступление в Риге принесло представителю Харьковщины в общей сложности шесть наград мирового первенства - пять золотых и одну бронзовую.
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