Украинский пауэрлифтер Виктор Голиней установил мировой рекорд в приседании со штангой весом 506 кг. Спортсмен из Коломыи достиг исторического результата на чемпионате мира в турецком Стамбуле.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Международную федерацию пауэрлифтинга в Instagram.
На чемпионате мира в Стамбуле украинец продемонстрировал лучший результат в приседании по версии IPF, преодолев вес 506 кг. Этот показатель стал новым мировым рекордом по соответствующей дисциплине.
Кроме рекордного приседания, Голиней показал следующие результаты в других упражнениях:
По сумме трех дисциплин украинец набрал 1231 кг и занял второе место в весовой категории более 120 кг.
Виктор Голиней родом из Коломыи Ивано-Франковской области. До нового мирового рекорда у него уже были значительные достижения на международной арене.
В частности, в 2025 году на чемпионате мира в румынском Клуж-Напоке спортсмен получил золотую награду по сумме троеборья с результатом 1207,5 кг. Также в 2022 году Голиней стал чемпионом Европы среди взрослых.
К выступлению на мировом первенстве в Стамбуле украинца подготовил заслуженный тренер Украины Василий Грицко.
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