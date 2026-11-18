Украинский пауэрлифтер Виктор Голиней установил мировой рекорд в приседании со штангой весом 506 кг. Спортсмен из Коломыи достиг исторического результата на чемпионате мира в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Международную федерацию пауэрлифтинга в Instagram.

Голиней установил мировой рекорд в приседании

На чемпионате мира в Стамбуле украинец продемонстрировал лучший результат в приседании по версии IPF, преодолев вес 506 кг. Этот показатель стал новым мировым рекордом по соответствующей дисциплине.

Кроме рекордного приседания, Голиней показал следующие результаты в других упражнениях:

Приседания – 506 кг (мировой рекорд IPF).

Жим лежа – 345 кг.

Сословная тяга – 380 кг.

По сумме трех дисциплин украинец набрал 1231 кг и занял второе место в весовой категории более 120 кг.

Предыдущие достижения украинского пауэрлифтера

Виктор Голиней родом из Коломыи Ивано-Франковской области. До нового мирового рекорда у него уже были значительные достижения на международной арене.

В частности, в 2025 году на чемпионате мира в румынском Клуж-Напоке спортсмен получил золотую награду по сумме троеборья с результатом 1207,5 кг. Также в 2022 году Голиней стал чемпионом Европы среди взрослых.

К выступлению на мировом первенстве в Стамбуле украинца подготовил заслуженный тренер Украины Василий Грицко.