Глубина 30-этажного небоскреба: украинка Садурская установила новый мировой рекорд во фридайвинге

Украинская фридайверка Екатерина Садурская установила новый абсолютный мировой рекорд по самой сложной дисциплине фридайвинга. 11 ноября на международных соревнованиях AIDA Blue Element November 2026 спортсменка погрузилась на 90 метров без ласт, дополнительного снаряжения и только на одном вдохе.

Садурская покорила глубину 90 метров

11 ноября на Карибах Екатерина Садурская совершила рекордное погружение в дисциплине с постоянным весом без ласт (CNF). Украинка стала первой женщиной в истории, которой удалось добиться глубины 90 метров без дополнительного снаряжения.

Результат Садурской на 11 метров превышает показатель ближайшей конкурентки, которая погружалась на 79 метров. Масштаб достижения подчеркивает и тот факт, что за всю историю фридайвинга отметку в 90 метров без ласт смогли преодолеть только шесть мужчин.

Екатерина Садурская после погружения (Фото: Allie Reilly)

Для украинки это уже десятый мировой рекорд по этой дисциплине за последние четыре года. Свой первый рекорд она установила в 2023 году, погрузившись на 73 метра. С тех пор спортсменка улучшила свой результат на 17 метров.

Садурская является участницей Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, 11-кратной чемпионкой и десятикратной рекордсменкой мира по фридайвингу.

Предыдущая попытка завершилась потерей сознания

Новый рекорд стал особенно важным для спортсменки после сложного опыта летом 2026 года. Тогда Садурская пыталась подчинить глубину 89 метров, однако за неделю до старта получила травму. Украинцам пришлось лечить раны и проходить курс антибиотиков.

"Я все же вышла на старт, но истощенный организм не выдержал предельной нагрузки – уже на финише я впервые за 10 лет карьеры пережила блекаут и получила дисквалификацию. Это был сложный опыт, заставивший меня пересмотреть подход к подготовке", – рассказала Садурская.

Что означает погружение на 90 метров

Глубина, покоренная украинкой, сравнима с высотой 30-этажного небоскреба. Для наглядности: это всего на 10 метров меньше высоты киевской статуи "Родина-Мать" от пьедестала до конца меча.

Украинка установила 10-й мировой рекорд (Фото: Allie Reilly)

Во время такого погружения фридайвер испытывает колоссальное давление — около 10 атмосфер. Объем легких уменьшается примерно в десять раз, а сердце замедляет работу. Восстановление организма после одного такого погружения может занять от двух до четырех дней.

Рекорд Садурская посвятила украинским защитникам

Из-за полномасштабной войны и отсутствия в Украине условий для глубоководных тренировок Садурская уже несколько лет вынуждена постоянно переезжать между странами, фактически меняя место пребывания ежемесячно.

Спортсменка сознательно подчинила личную жизнь и комфорт подготовке к международным соревнованиям, стремясь представлять Украину на мировой арене.

"Полномасштабная война стала для меня триггером выходить на международные соревнования и ставить спорт в приоритет. Мне приходится забирать ресурс от личной жизни, но я понимаю: нашим ребятам на передовой в тысячи раз тяжелее", - подчеркнула фридайверка.

По словам Садурской, своим результатом она хотела напомнить миру об устойчивости украинцев, которые продолжают бороться, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие базовых условий для жизни.

"Моя попытка сегодня - это напоминание мира о несокрушимости и непобедимой силе украинского народа, который продолжает биться до конца и не сдается ни под непрестанным огнем, ни в условиях сплошного отсутствия воды, тепла, света и коммуникаций", - подытожила спортсменка.