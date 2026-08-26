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Другое 26 августа 2026 · 11:32

С большим отрывом: украинка Садурская завоевала второе "золото" на ЧМ-2026 по фридайвингу

Харьковская фридайверка погрузилась на глубину 77 метров и опередила соперницу из Италии на 12 метров
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С большим отрывом: украинка Садурская завоевала второе "золото" на ЧМ-2026 по фридайвингу
Чемпионат мира был сверхудачным для Екатерины Садурской (Фото: tritonsub, Intsagram)
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Украинская фридайверка Екатерина Садурская завоевала золотую медаль на чемпионате мира CMAS-2026, который продолжается в Роатане. Спортсменка стала лучшей в дисциплине по погружению с постоянным весом без ластов, добравшись до глубины 77 метров.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные результаты Чемпионата мира по фридайвингу CMAS-2026.

Убедительное лидерство на ЧМ-2026

Садурская подходила к этой дисциплине в статусе главной фаворитки, поскольку именно ей принадлежит действующий мировой рекорд CMAS (88 метров). Заявленная и успешно покоренная глубина в 77 метров позволила украинцы уверенно занять первую строчку, опередив ближайшую соперницу из Италии на 12 метров.

Результаты соревнований (погружение с постоянным весом без ластов, женщины):

  1. Екатерина Садурская (Украина) – 77 м
  2. Алессия Зеккини (Италия) - 65 м
  3. Джейд Агботон (Франция) – 64 м

Впечатляющее наследие сборной Украины

Эта награда стала для Екатерины уже третьей медалью на турнире в Гондурасе и вторым "золотом". Ранее украинка победила в дисциплине с погружением с постоянным весом в ластах (с результатом 108 метров).

Кроме этого, Садурская завоевала "серебро" в свободном погружении, где золотую награду с мировым рекордом завоевала другая представительница Украины - Наталья Жаркова.

Мировое первенство под эгидой Всемирной федерации подводной деятельности (CMAS) продлится в Гондурасе до 27 августа.

Ранее мы сообщали, что Ярослав Магучих и Ирина Геращенко разыграли между собой "золото" этапа Бриллиантовой лиги.

Теги: Спортсмены
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