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Інше 26 серпня 2026 · 11:32

З великим відривом: українка Садурська виборола друге "золото" на ЧС-2026 з фрідайвінгу

Харківська фрідайверка занурилась на глибину 77 метрів і випередила суперницю з Італії на 12 метрів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З великим відривом: українка Садурська виборола друге "золото" на ЧС-2026 з фрідайвінгу
Чемпіонат світу був надвдалим для Катерини Садурської (Фото: tritonsub, Intsagram)
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Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула золоту медаль на чемпіонаті світу CMAS-2026, який триває у Роатані. Спортсменка стала найкращою у дисципліні із занурення з постійною вагою без ластів, діставшись глибини 77 метрів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні результати Чемпіонату світу з фрідайвінгу CMAS-2026.

Переконливе лідерство на ЧС-2026

Садурська підходила до цієї дисципліни у статусі головної фаворитки, оскільки саме їй належить чинний світовий рекорд CMAS (88 метрів). Заявлена та успішно підкорена глибина у 77 метрів дозволила українці впевнено посісти першу сходинку, випередивши найближчу суперницю з Італії на 12 метрів.

Результати змагань (занурення з постійною вагою без ластів, жінки):

  1. Катерина Садурська (Україна) - 77 м
  2. Алессія Зеккіні (Італія) - 65 м
  3. Джейд Агботон (Франція) - 64 м

Вражаючий доробок збірної України

Ця нагорода стала для Катерини вже третьою медаллю на турнірі в Гондурасі та другим "золотом". Раніше українка перемогла у дисципліні із зануренням з постійною вагою в ластах (з результатом 108 метрів).

Окрім цього, Садурська виборола "срібло" у вільному зануренні, де золоту нагороду зі світовим рекордом здобула інша представниця України - Наталія Жаркова.

Світова першість під егідою Всесвітньої федерації підводної діяльності (CMAS) триватиме в Гондурасі до 27 серпня.

Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко розіграли між собою "золото" етапу Діамантової ліги.

Теги: Спортсмени
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