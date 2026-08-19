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Інше 19 серпня 2026 · 16:10

Золоте занурення на 108 метрів: Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Українська фрідайверка підкорила нову для себе дисципліну на світовій першості
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Золоте занурення на 108 метрів: Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу
Українська спортсменка єдина досягла заявленої позначки (Фото: sadurskaterina, Instagram)

Українська спортсменка Катерина Садурська здобула золоту медаль на чемпіонаті світу-2026 з фрідайвінгу під егідою Всесвітньої федерації підводної діяльності (CMAS).

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Катерини Садурської в Instagram.

Тріумф на глибині 108 метрів

У стартовій дисципліні змагань - зануренні з постійною вагою з ластами (CWT) - Катерина Садурська заявила глибину 108 метрів і успішно виконала спробу, зафіксувавши переможний результат.

Більшу глибину заявили дві спортсменки - італійка Алессія Зеккіні (121 м) та ще одна українка Наталія Жаркова (121 м). Але Зеккіні зупинилася на позначці в 114 метрів, і через штраф у 8 балів, виборола лише "срібло". А Жаркова, попри те, що успішно занурилася на 121 метр, зазнала блекауту на поверхні, і її результат було анульовано.

Для Садурської це перша золота нагорода чемпіонатів світу CMAS саме у дисципліні CWT. Раніше після 4-го місця у 2024 році (103 м) та результату в 98 м у 2025-му українка двічі зупинялася за крок від п'єдесталу.

Невдача Наталії Жаркової

Чинна чемпіонка світу Наталія Жаркова, чий результат у 121 метр не зарахували через непритомність під час виходу з води, прокоментувала свій виступ у соцмережах:

"Прикро, що я зазнала невдачі. Це була моя перша спроба за 120 метрів на змаганнях. Наразі розглядатиму це як поодинокий випадок. Якщо це станеться знову, робитиму висновки", - поділилася Жаркова.

У колекції Катерини Садурської це вже черговий високий титул - раніше вона здобувала "золото" світових першостей у вільному зануренні (FIM) та зануренні з постійною вагою без ласт (CNF).

Раніше ми повідомляли, що Єгор Якушенко вчергове став чемпіоном світу U20 з боротьби.

Теги: Спортсмени
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