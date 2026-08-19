Потрійне "золото": Єгор Якушенко став чемпіоном світу U20 з боротьби

Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко здобув свій третій титул чемпіона світу серед спортсменів віком до 20 років (U20) у вагові категорії до 97 кг. У фіналі він здобув переконливу перемогу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посилання на Національний олімпійський комітет України.

Переконлива перемога та фінал

На шляху до чергового "золота" український борець продемонстрував тотальну домінацію над суперниками. На турнірі Якушенко видав серію яскравих поєдинків, зокрема двічі здобув перемоги із "сухим" рахунком 8:0.

У вирішальній фінальній сутичці Єгор впевнено здолав представника країни-агресора Іллю Комарова з рахунком 4:1, вкотре підтвердивши статус найсильнішого борця планети у своїй віковій категорії.

Унікальна колекція нагород

Здобутий титул став черговою яскравою сторінкою в кар'єрі молодого українського атлета. Зокрема, Якушенко є триразовим чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи у віковій категорії U20.

Але також український атлет є чемпіоном світу та Європи в категорії U23.

Медальний врожай збірної України

Напередодні першу нагороду на чемпіонаті світу збірній України приніс Іван Янковський. Він став бронзовим призером у ваговій категорії 130 кг. Чемпіонат триватиме до 23 серпня.

При цьому варто зазначити, що на останньому чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби збірна України виграла 12 медалей.