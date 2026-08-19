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Другое 19 августа 2026 · 14:45

Тройное "золото": Егор Якушенко стал чемпионом мира U20 по борьбе

Украинский борец греко-римского стиля разгромил соперников на пути к "золоту"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Тройное "золото": Егор Якушенко стал чемпионом мира U20 по борьбе
Украинский борец подтвердил статус чемпиона мира (Фото: egoryakushenko06, Instagram)

Украинский борец греко-римского стиля Егор Якушенко получил свой третий титул чемпиона мира среди спортсменов до 20 лет (U20) в весовые категории до 97 кг. В финале он одержал убедительную победу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Убедительная победа и финал

По пути к очередному "золоту" украинский борец продемонстрировал тотальную доминацию над соперниками. На турнире Якушенко выдал серию ярких поединков, в том числе дважды одержал победы с "сухим" счетом 8:0.

В решающей финальной схватке Егор уверенно одолел представителя страны-агрессора Илью Комарова со счетом 4:1, подтвердив статус сильнейшего борца планеты в своей возрастной категории.

Уникальная коллекция наград

Обретенный титул стал очередной яркой страницей в карьере молодого украинского атлета. В частности, Якушенко является трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по возрастной категории U20.

Но украинский атлет является чемпионом мира и Европы в категории U23.

Медальный урожай сборной Украины

В преддверии первую награду на чемпионате мира сборной Украины принес Иван Янковский. Он стал бронзовым призером в весовой категории 130 кг. Чемпионат продлится до 23 августа.

При этом следует отметить, что на последнем чемпионате Европы по спортивной борьбе сборная Украины выиграла 12 медалей.

Ранее мы сообщали, что украинский пловец стал чемпионом Европы и побил национальный рекорд.

Теги: Спортсмены
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