Украинский борец греко-римского стиля Егор Якушенко получил свой третий титул чемпиона мира среди спортсменов до 20 лет (U20) в весовые категории до 97 кг. В финале он одержал убедительную победу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Убедительная победа и финал

По пути к очередному "золоту" украинский борец продемонстрировал тотальную доминацию над соперниками. На турнире Якушенко выдал серию ярких поединков, в том числе дважды одержал победы с "сухим" счетом 8:0.

В решающей финальной схватке Егор уверенно одолел представителя страны-агрессора Илью Комарова со счетом 4:1, подтвердив статус сильнейшего борца планеты в своей возрастной категории.

Уникальная коллекция наград

Обретенный титул стал очередной яркой страницей в карьере молодого украинского атлета. В частности, Якушенко является трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по возрастной категории U20.

Но украинский атлет является чемпионом мира и Европы в категории U23.

Медальный урожай сборной Украины

В преддверии первую награду на чемпионате мира сборной Украины принес Иван Янковский. Он стал бронзовым призером в весовой категории 130 кг. Чемпионат продлится до 23 августа.

При этом следует отметить, что на последнем чемпионате Европы по спортивной борьбе сборная Украины выиграла 12 медалей.