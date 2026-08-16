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Другое 16 августа 2026 · 21:10

Украинский пловец стал чемпионом Европы и побил национальный рекорд

Никита Шеремет феерически завершил выступления на чемпионате Европы по плаванию
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Украинский пловец стал чемпионом Европы и побил национальный рекорд
Никита Шеремет (фото: Getty Images)

Украинский пловец Никита Шеремет в последний соревновательный день чемпионата Европы по плаванию установил национальный рекорд Украины на дистанции 50 метров вольным стилем и выиграл золотую медаль турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты соревнований .

Как выступил Никита Шеремет

Украинец проплыл дистанцию за 21.13 секунд, обновив национальный рекорд по плаванию на 50 метров вольным стилем. Он опередил бесфлажного Егора Корнева и серба Андрея Барна, которые финишировали с одинаковым результатом 21:37.

Еще один украинский представитель Владислав Бухов показал пятый результат, проиграв бронзовому призеру всего 0.2 секунды. Результат Бухова на этой дистанции – 21:58.

Национальный рекорд Украины по плаванию на 50 м вольным стилем

В полуфинале Никита Шеремет проплыл дистанцию с показателем 21.38 – это было повторение национального рекорда Украины, который установил именно Владислав Бухов.

Отметим, что 19-летний Шеремет впервые в своей карьере выиграл золотую медаль чемпионата Европы по 50-метровому бассейну. Раньше он становился чемпионом по аналогичной дисциплине, но на короткой воде (в 25-метровом бассейне).

Ранее в нескольких десятых секундах от медали на чемпионате Европы по плаванию-2026 оказались сразу два украинских спортсмена .

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