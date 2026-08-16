Український плавець став чемпіоном Європи та побив національний рекорд

Український плавець Нікіта Шеремет в останній змагальний день чемпіонату Європи з плавання встановив націоанльний рекорд України на дистанції 50 метрів вільним стилем та виграв золоту медаль турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагань .

Як виступив Нікіта Шеремет

Українець проплив дистанцію за 21.13 секунд, оновивши національний рекорд у плаванні на 50 метрів вільним стилем. Він випередив безпрапорного Єгора Корнєва та серба Андрея Барну, які фінішували із однаковим результатом 21.37.

Ще один український представник, Владислав Бухов, показав п'ятий результат, програвши бронзовому призеру лише 0.2 секунди. Результат Бухова на цій дистанції – 21.58.

Національний рекорд України у плаванні на 50 м вільним стилем

У півфіналі Нікіта Шеремет проплив дистанцію із показником 21.38 – це було повторення національного рекорду України, який встанови саме Владислав Бухов.

Відзначимо, що 19-річний Шеремет вперше у своїй кар'єрі виграв золоту медаль чемпіонату Європи у 50-метровому басейні. Раніше він ставав чемпіоном в аналогічній дисципліні, але на короткій воді (у 25-метровому басейні).