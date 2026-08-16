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Інше 16 серпня 2026 · 21:10

Український плавець став чемпіоном Європи та побив національний рекорд

Нікіта Шеремет феєрично завершив виступи на чемпіонаті Європи з плавання
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Український плавець став чемпіоном Європи та побив національний рекорд
Нікіта Шеремет (фото: Getty Images)

Український плавець Нікіта Шеремет в останній змагальний день чемпіонату Європи з плавання встановив націоанльний рекорд України на дистанції 50 метрів вільним стилем та виграв золоту медаль турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагань.

Як виступив Нікіта Шеремет

Українець проплив дистанцію за 21.13 секунд, оновивши національний рекорд у плаванні на 50 метрів вільним стилем. Він випередив безпрапорного Єгора Корнєва та серба Андрея Барну, які фінішували із однаковим результатом 21.37.

Ще один український представник, Владислав Бухов, показав п'ятий результат, програвши бронзовому призеру лише 0.2 секунди. Результат Бухова на цій дистанції – 21.58.

Національний рекорд України у плаванні на 50 м вільним стилем

У півфіналі Нікіта Шеремет проплив дистанцію із показником 21.38 – це було повторення національного рекорду України, який встанови саме Владислав Бухов.

Відзначимо, що 19-річний Шеремет вперше у своїй кар'єрі виграв золоту медаль чемпіонату Європи у 50-метровому басейні. Раніше він ставав чемпіоном в аналогічній дисципліні, але на короткій воді (у 25-метровому басейні).

Раніше в кількох десятих секунд від медалі на чемпіонаті Європи з плавання-2026 опинилися одразу двоє українських спортсменів.

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