"Арсенал" знищив новий "Манчестер Сіті" та виборов Суперкубок Англії

Лондонський "Арсенал" здобув переконливу перемогу над "Манчестер Сіті" у поєдинку за Суперкубок Англії. Доля трофею вирішилася ще на самому початку зустрічі, коли "каноніри" оформили швидкий заділ, з яким "містяни" так і не змогли впоратися.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку .

Суперкубок Англії

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" – 3:0

Голи: Калафіорі, 1, Гаверц, 28, Едегор, 48

Точкове підсилення "канонірів" та нова ера "Сіті"

Зустріч на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі викликала колосальний ажіотаж, адже манкуніанці вступають у нову епоху після відходу Хосепа Гвардіоли.

Новий керманич "містян" Энцо Мареска опинився у складній ситуації через масштабне оновлення складу: команду залишили Бернарду Сілва, Джон Стоунз та Натан Аке, а головним придбанням став Елліот Андерсон із "Ноттінгем Форест" за рекордні 140 мільйонів євро.

"Арсенал", який підходив до матчу у статусі чинного чемпіона Англії, навпаки, точково підсилився. Мікель Артета одразу випустив у стартовому складі двох гучних новачків – Бруно Гімарайеса та Христоса Цоліса, тоді як втрату Леандро Троссара лондонці перенесли безболісно.

Бліцкриг "Арсенала" та безпорадність Холанда

Лондонці шокували суперника вже на першій хвилині поєдинку. Майлс Льюїс-Скеллі розкішним замахом прибрав Філа Фодена та віддав у штрафний майданчик, де Риккардо Калафйорі опинився на позиції центрального нападника й з десяти метрів пробив Джанлуїджі Доннарумму – 1:0.

Хаос у захисті "Манчестер Сіті" тривала весь перший тайм. На 28-й хвилині "Арсенал" подвоїв перевагу: після навісу Мартіна Едегора новачок Цоліс головою скинув м'яч на Кая Гаверца, і той пробив у сітку. Голкіпер "містян" Доннарумма зіграв у цьому епізоді дуже невдало, припустившись грубої помилки.

Усі спроби "Манчестер Сіті" повернутися у гру виявилися марними. Ерлінг Холанд повністю випав з гри, а його поодинокі удари не досягали мети або блокувалися захисниками. Наприкінці тайму "Арсенал" міг доводити рахунок до розгромного, однак Йошко Гвардіол у вирішальний момент виніс м'яч із лінії воріт після удару Едегора.

Контрольний постріл Едегора

Попри сподівання вболівальників "Манчестер Сіті" на камбек, друга половина зустрічі розпочалася для них із чергового холодного душу.

У перерві обидва наставники вдалися до ротації: Енцо Мареска випустив Джека Гріліша замість Жеремі Докю, а Мікель Артета змінив Гімарайеса на Деклана Райса.

Утім, тактичні корективи "містян" згоріли вже на 48-й хвилині. Цолис віддав точну передачу з лівого флангу до штрафного майданчика, де Едегор розкішним замахом посадив на газон одразу Гвардіола та Доннарумму, після чого знущально відправив третій м'яч у сітку – 3:0.

Після цього Мареска пішов на радикальний крок і ще до 80-ї хвилини вичерпав усі шість замін: на полі з'явилися Марк Гехі, Омар Мармуш, Ріко Льюїс, Раян Шеркі та Ніко Гонсалес, а Холанд достроково пішов відпочивати.

Втім кардинально змінити хід подій це не допомогло. Поодинокі дальні постріли від Шеркі та Семеньо впевнено парирував Давід Райя, тоді як свіжий Букайо Сака, який вийшов на заміну в лондонців разом із П'єро Інкап'є, Мартіном Субіменді та Віктором Дьокерешем, не раз турбував оборону суперника й мав шанси зробити рахунок зовсім непристойним.

У фінальні хвилини "містяни" володіли м'ячем поблизу чужого карного майданчика, проте захисна лінія "канонірів" діяла безпомилково. "Арсенал" спокійно довів гру до фінального свистка, впевнено оформивши розгромну перемогу та у 18-те в історії завоювавши Суперкубок Англії.