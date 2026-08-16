"Арсенал" уничтожил новый "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии

Лондонский "Арсенал" одержал уверенную победу над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Судьба трофея фактически решилась уже в самом начале встречи, когда "канониры" обеспечили себе быстрый задел, с которым "горожане" так и не смогли справиться.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка .

Суперкубок Англии

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 3:0

Голы: Калафиори, 1, Гаверц, 28, Эдегор, 48

Точечное усиление "канониров" и новая эра "Сити"

Встреча на стадионе "Миллениум" в Кардиффе вызвала колоссальный ажиотаж, ведь манкунианцы вступают в новую эпоху после ухода Хосепа Гвардиолы.

Новый наставник "горожан" Энцо Мареска оказался в сложной ситуации из-за масштабного обновления состава: команду покинули Бернарду Силва, Джон Стоунз и Натан Аке, а главным приобретением стал Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест" за рекордные 140 миллионов евро.

"Арсенал", подходивший к матчу в статусе действующего чемпиона Англии, напротив, точечно усилился. Микель Артета сразу выпустил в стартовом составе двух громких новичков – Бруно Гимарайеса и Христоса Цолиса, тогда как потеря Леандро Троссара лондонцы перенесли безболезненно.

Блицкриг "Арсенала" и беспомощность Холанда

Лондонцы шокировали соперника уже на первой минуте поединка. Майлз Льюис-Скелли роскошным финтом убрал Фила Фодена и отдал передачу в штрафную, где Риккардо Калафьори оказался на позиции центрального нападающего и с десяти метров пробил Джанлуиджи Доннарумму - 1:0.

Хаос в защите "Манчестер Сити" продолжался весь первый тайм. На 28-й минуте "Арсенал" удвоил преимущество: после навеса Мартина Эдегора новичок Цолис головой сбросил мяч на Кая Хаверца, и тот пробил в сетку. Голкипер "горожан" Доннарумма в этом эпизоде сыграл очень неудачно, допустив грубую ошибку.

Все попытки "Манчестер Сити" вернуться в игру оказались тщетными. Эрлинг Холанд полностью выпал из игры, а его редкие удары либо не достигали цели, либо блокировались защитниками. В конце тайма "Арсенал" мог довести счет до разгромного, однако Йошко Гвардиол в решающий момент вынес мяч с линии ворот после удара Эдегора.

Контрольный выстрел Эдегора

Несмотря на надежды болельщиков "Манчестер Сити" на камбэк, вторая половина встречи началась для них с очередного холодного душа.

В перерыве оба тренера прибегли к ротации: Энцо Мареска выпустил Джека Грилиша вместо Жереми Доку, а Микель Артета заменил Гимарайеса на Деклана Райса.

Впрочем, тактические коррективы "горожан" сгорели уже на 48-й минуте. Цолис отдал точную передачу с левого фланга в штрафную, где Эдегор роскошным финтом уложил на газон сразу Гвардиола и Доннарумму, после чего издевательски отправил третий мяч в сетку - 3:0.

После этого Мареска пошел на радикальный шаг и еще до 80-й минуты исчерпал все шесть замен: на поле появились Марк Гехи, Омар Мармуш, Рико Льюис, Райан Шерки и Нико Гонсалес, а Холанд досрочно отправился отдыхать.

Однако кардинально изменить ход событий это не помогло. Редкие дальние удары Шерки и Семеньо уверенно отражал Давид Райя, тогда как свежий Букайо Сака, вышедший на замену у лондонцев вместе с Пьеро Инкапье, Мартином Субименди и Виктором Дьекерешем, не раз тревожил оборону соперника и имел шансы сделать счет совсем неприличным.

В последние минуты "горожане" владели мячом возле чужой штрафной, однако защитная линия "канониров" действовала безошибочно. "Арсенал" спокойно довел игру до финального свистка, уверенно оформив разгромную победу и в 18-й раз в истории завоевав Суперкубок Англии.