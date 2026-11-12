Михайлюк получил 20 минут в матче НБА: украинец стал одним из лидеров против "Орландо"

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил игровое время в матче регулярного чемпионата НБА против "Орландо Меджик". Его "Юта Джаз" потерпела домашнее поражение, ставшее для команды уже десятой подряд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт НБА .

НБА, регулярный чемпионат

"Юта Джаз" - "Орландо Мэджик" - 108:123 (34:29, 25:37, 28:19, 21:38)

Сколько Михайлюк набрал в матче с "Орландо"

Святослав Михайлюк провел на площадке 20 минут. За это время украинец набрал три очка, реализовав один из трех бросков из-за дуги, а также отдал две результативные передачи.

В статистику Михайлюка также вошли два персональных фола. В то же время он не допустил ни одной потери мяча.

Самым результативным игроком "Юты" стал Даррин Петерсон, набравший 22 очка. Брис Сенсабо добавил 19 баллов, а Эйс Бэйли – 18 очков и четыре блок-шота.

Стоит отметить, что Святослав имеет "-1" по показателю +/-, что является вторым лучшим результатом в составе "Джаз" в этом матче. Самым лучшим по этому показателю стал Джош Окоги ("+4").

"Юта" проиграла десятый матч подряд

"Юта" активно начала встречу и даже повела со счетом 40:34 после двух подряд точных трехочковых от Бриса Сенсабо и Кейонте Джорджа. Однако хозяевам не удалось удержать преимущество: еще до перерыва "Орландо" вышел вперед - 66:59.

После перерыва "Джаз" снова перехватили инициативу и повели 74:71, но в заключительной четверти гости окончательно склонили чашу весов на свою сторону. После того, как "Юта" вышла вперед 96:95 благодаря трехочковому Сенсабо, "Меджик" ответили рывком 18:3 и больше не позволили сопернику вернуться в игру.

"Орландо" одержал вторую победу подряд, тогда как "Юта" потерпела десятое поражение подряд.