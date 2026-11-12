Михайлюк отримав 20 хвилин у матчі НБА: українець став одним з лідерів проти "Орландо"

Український баскетболіст Святослав Михайлюк отримав ігровий час у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Орландо Меджик". Його "Юта Джаз" зазнала домашньої поразки, яка стала для команди вже десятою поспіль.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт НБА .

НБА, регулярний чемпіонат

"Юта Джаз" - "Орландо Меджик" - 108:123 (34:29, 25:37, 28:19, 21:38)

Скільки Михайлюк набрав у матчі з "Орландо"

Святослав Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин. За цей час українець набрав три очки, реалізувавши один із трьох кидків із-за дуги, а також віддав дві результативні передачі.

До статистики Михайлюка також увійшли дві персональні фоли. Водночас він не припустився жодної втрати м'яча.

Найрезультативнішим гравцем "Юти" став Даррін Петерсон, який набрав 22 очки. Бріс Сенсабо додав 19 балів, а Ейс Бейлі - 18 очок і чотири блок-шоти.

Варто зазначити, що Святослав має "-1" за показником "+/-", що є другим кращим результатом в складі "Джаз" в цьому матчі. Найкрщим за цим показником став Джош Окогі ("+4").

"Юта" програла десятий матч поспіль

"Юта" активно розпочала зустріч і навіть повела з рахунком 40:34 після двох поспіль влучних триочкових від Бриса Сенсабо та Кейонте Джорджа. Проте господарям не вдалося втримати перевагу: ще до великої перерви "Орландо" вийшов уперед - 66:59.

Після перерви "Джаз" знову перехопили ініціативу та повели 74:71, але в заключній чверті гості остаточно схилили шальки терезів на свій бік. Після того як "Юта" вийшла вперед 96:95 завдяки триочковому Сенсабо, "Меджик" відповіли ривком 18:3 і більше не дозволили супернику повернутися в гру.

"Орландо" здобув другу перемогу поспіль, тоді як "Юта" зазнала десятої поразки поспіль.