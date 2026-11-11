rbc.ua
UA | RU
Середа, 11 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Зимові види "Ніякої пропаганди": Канада заблокувала участь збірної РФ на юніорському ЧС з хокею
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимові види 11 листопада 2026 · 23:26

"Ніякої пропаганди": Канада заблокувала участь збірної РФ на юніорському ЧС з хокею

Навіть чинні візи не допоможуть російським хокеїстам потрапити на турнір
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Ніякої пропаганди": Канада заблокувала участь збірної РФ на юніорському ЧС з хокею
Канада блокує участь РФ у чемпіонаті світу (фото: facebook.com/HookedOnHockey)

Уряд Канади офіційно повідомив Міжнародну федерацію хокею (IIHF), що не видаватиме візи російським спортсменам для участі у чемпіонаті світу серед юніорів U-20.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на TSN.

Позиція уряду Канади

Офіційна Оттава зайняла непохитну позицію навіть після того, як CAS ухвалив рішення про поновлення прав Росії в міжнародних змаганнях.

Канадський уряд офіційно повідомив Міжнародну федерацію хокею (IIHF) та національну федерацію, що не видаватиме російським спортсменам і представникам команди візи для участі в юніорському чемпіонаті світу. Ба більше, навіть ті хокеїсти, які вже мають чинні канадські візи, не зможуть виступити на турнірі – зокрема, під нейтральним прапором.

"Прем'єр-міністр Марк Карні раніше чітко дав зрозуміти: спорт не використовуватимуть для пропаганди на канадській землі. Щодо припущень про можливі винятки чи поступки – позиція уряду абсолютно однозначна. Поки Росія продовжує агресивну війну проти України, повернення до звичного стану речей неможливе", – заявив державний секретар Канади у справах спорту Адам ван Куверден.

Рішення канадської влади стало відповіддю на наміри IIHF повернути Росію на юніорський ЧС за рахунок збірної Норвегії. Раніше на тлі вердикту CAS про намір бойкотувати будь-які матчі проти РФ вже заявили шість європейських федерацій – Норвегія, Данія, Швеція, Латвія, Чехія та Фінляндія.

Коли і де має відбутися турнір

Світова першість серед хокеїстів віком до 20 років має пройти з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027-го в канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі.

Збірні Росії та Білорусі були повністю відсторонені від міжнародних хокейних турнірів після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Наразі IIHF опинилася у глухому куті через жорстку відмову Канади приймати представників країни-агресорки та хвилю бойкотів з боку інших учасників.

Раніше тренер хокейної збірної України висловився про загрозу виключення з ЧС-2027.

Теги: Хокей Чемпіонат світу з хокею Канада Російська Федерація
Головні матчі
WTA Finals 11 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Кароліна Мухова
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Фінал на нервах: українки вирвали історичне "золото" юнацької Олімпіади з футзалу Фінал на нервах: українки вирвали історичне "золото" юнацької Олімпіади з футзалу 11 шайб на двох: "Сокіл" та "Дніпро" видали шалений матч у чемпіонаті України (відео) 11 шайб на двох: "Сокіл" та "Дніпро" видали шалений матч у чемпіонаті України (відео) Два голи за хвилину перевернули гру: Україна вирвала перемогу в Ізраїля Два голи за хвилину перевернули гру: Україна вирвала перемогу в Ізраїля
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач