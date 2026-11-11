"Ніякої пропаганди": Канада заблокувала участь збірної РФ на юніорському ЧС з хокею

Уряд Канади офіційно повідомив Міжнародну федерацію хокею (IIHF), що не видаватиме візи російським спортсменам для участі у чемпіонаті світу серед юніорів U-20.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на TSN .

Позиція уряду Канади

Офіційна Оттава зайняла непохитну позицію навіть після того, як CAS ухвалив рішення про поновлення прав Росії в міжнародних змаганнях.

Канадський уряд офіційно повідомив Міжнародну федерацію хокею (IIHF) та національну федерацію, що не видаватиме російським спортсменам і представникам команди візи для участі в юніорському чемпіонаті світу. Ба більше, навіть ті хокеїсти, які вже мають чинні канадські візи, не зможуть виступити на турнірі – зокрема, під нейтральним прапором.

"Прем'єр-міністр Марк Карні раніше чітко дав зрозуміти: спорт не використовуватимуть для пропаганди на канадській землі. Щодо припущень про можливі винятки чи поступки – позиція уряду абсолютно однозначна. Поки Росія продовжує агресивну війну проти України, повернення до звичного стану речей неможливе", – заявив державний секретар Канади у справах спорту Адам ван Куверден.

Рішення канадської влади стало відповіддю на наміри IIHF повернути Росію на юніорський ЧС за рахунок збірної Норвегії. Раніше на тлі вердикту CAS про намір бойкотувати будь-які матчі проти РФ вже заявили шість європейських федерацій – Норвегія, Данія, Швеція, Латвія, Чехія та Фінляндія.

Коли і де має відбутися турнір

Світова першість серед хокеїстів віком до 20 років має пройти з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027-го в канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі.

Збірні Росії та Білорусі були повністю відсторонені від міжнародних хокейних турнірів після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Наразі IIHF опинилася у глухому куті через жорстку відмову Канади приймати представників країни-агресорки та хвилю бойкотів з боку інших учасників.