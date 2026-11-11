11 шайб на двох: "Сокіл" та "Дніпро" видали шалений матч у чемпіонаті України (відео)

Київський "Сокіл" перервав чотириматчеву серію без перемог, здобувши впевнену звитягу на виїзді проти херсонського "Дніпра". Зустріч регулярного сезону чемпіонату України з хокею завершилася з розгромним рахунком.

Стрімкий старт та феєрія лідерів

Головними героями поєдинку стали Володимир Чердак та Вадим Мазур. Обидва нападники провели свої перші матчі в поточному чемпіонаті й одразу оформили по дублю та зробили по три результативні передачі. Окрім цього, одна з шайб Володимира Чердака стала для нього ювілейною – 100-ю в офіційних матчах у складі "Сокола".

Вже в першому періоді столичний клуб вийшов уперед: Олександр Мазур відкрив рахунок, а трохи пізніше шайбами відзначилися Вадим Мазур та Володимир Чердак. "Дніпро" на це відповів лише влучним кидком Єгора Васильєва. Після перерви кияни остаточно зняли питання про переможця, закинувши чотири безвідповідні шайби – авторами стали Вадим Мазур, Микита Олійник, Богдан Трущенко та Данило Тіщенко.

У заключній 20-хвилинці господарі змогли закинути двічі зусиллями Максима Жовтяка та Ігоря Гончарова, на що "Сокіл" відповів ще одним точним кидком Чердака.

Чемпіонат України з хокею. Регулярний сезон

"Дніпро" – "Сокіл" – 3:8 (1:3, 0:4, 2:1)

Шайби: 0:1 – О. Мазур (Якубинський, Ходирев), 10:34; 0:2 – В. Мазур (Олійник, Трущенко), 16:56; 1:2 – Є. Васильєв (Куцевич), 17:58; 1:3 – Чердак (Толстушко, В. Мазур), 18:12; 1:4 – В. Мазур (Чердак, Олійник), 26:27; 1:5 – Олійник (В. Мазур, Чердак), 32:19; 1:6 – Трущенко (В. Мазур, Чердак), 35:28; 1:7 – Тіщенко (Кальсін, Бурдаков), 36:27; 2:7 – Жовтяк (Делій, Лактіонов), 47:43; 2:8 – Чердак, 59:27; 3:8 – Гончаров (Д. Мазур), 59:43

Турнірне становище та наступні поєдинки

Після цього успіху "Сокіл" посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму доробку 10 очок. Херсонський "Дніпро" продовжує перебувати на останньому рядку, не здобувши жодного балу.

У наступному матчі "Сокіл" зіграє проти "Одещини" 19 листопада. "Дніпро" також зустрінеться з одеситами, але раніше – 14 листопада.