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Футбол 11 листопада 2026 · 17:21

Офіційно: Гуцуляк уклав контракт з учасником Ліги чемпіонів

Вінгер збірної України підписав дворічну угоду та стане найдорожчим гравцем чемпіонату
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Офіційно: Гуцуляк уклав контракт з учасником Ліги чемпіонів
Олексій Гуцуляк знайшов новий клуб (фото: instagram.com/fc__ordabasy)

Олексій Гуцуляк офіційно знайшов новий клуб. 28-річний футболіст підписав дворічну угоду з казахстанським "Ордабаси", який у нинішньому сезоні оформив "золотий дубль" і виборов право зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу казахстанського клубу.

Що відомо про трансфер

Олексій Гуцуляк залишив "Полісся" влітку 2026 року у статусі вільного агента після завершення терміну дії угоди, яку сторони вирішили не продовжувати. За житомирський клуб вінгер виступав протягом двох сезонів, після чого тривалий час перебував у пошуках нової команди.

Гуцуляк уже мав невеликий досвід виступів за межами України. У сезоні-2016/17 він на правах оренди зі львівських "Карпат" захищав кольори "Вільярреала С" – третьої команди іспанського клубу.

За словами співвласника "Ордабаси" Бейбіта Алібекова, 28-річний українець стане найдорожчим та найбільш високооплачуваним футболістом у чемпіонаті Казахстану.

За інформацією прес-служби команди, сторони уклали дворічну угоду.

Перспектива в Лізі чемпіонів та коли дебют

Оскільки офіційний футбольний сезон у Казахстані вже завершився, Гуцуляк зможе дебютувати за новий клуб у офіційних турнірах лише у березні 2027 року.

"Ордабаси" завоював титул чемпіона країни та здобув путівку до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Таким чином, український вінгер матиме шанс вийти на поле у найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже в літній кваліфікації.

Раніше ми писали, що вихованець "Карпат" отримав громадянство Польщі.

Теги: Футбол
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