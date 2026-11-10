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Футбол 10 листопада 2026 · 16:33

Вихованець "Карпат" разом із родиною отримав громадянство Польщі

Український півзахисник раніше виступав за юнацькі та молодіжні збірні України, але ще не дебютував за національну команду
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вихованець "Карпат" разом із родиною отримав громадянство Польщі
Желізко нещодавно перебрався з Польщі в Болгарію (Фото: ivanzhelizko, Instagram)

Вихованець "Карпат" Іван Желізко отримав польське громадянство разом зі своєю сім’єю. Це потенційно відкриває українському півзахиснику можливість виступати за національну збірну Польщі, адже на дорослому рівні за команду України він ще не грав.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на польське видання Meczyki та журналіста Мацея Сломінскі.

Желізко отримав польське громадянство

Український півзахисник Іван Желізко разом із родиною отримав громадянство Польщі. Сам футболіст поки не коментував рішення.

Водночас польський паспорт потенційно дозволяє йому розглядати варіант із виступами за національну збірну Польщі.

Желізко представляв юнацькі та молодіжні збірні України, однак за головну команду країни не дебютував.

Від "Карпат" до чемпіонату Болгарії

Желізко розпочинав футбольний шлях у системі львівських "Карпат", а з 2019-го року виступає за кордоном. За цей час він пограв у Чехії, Латвії та Польщі.

Влітку 2026-го року український хавбек залишив польський чемпіонат і перебрався до Болгарії, де став футболістом "Лудогорця". Команду очолює колишній наставник донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч.

Після переходу Желізко провів за болгарський клуб чотири матчі, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Чи може Желізко виступати за Польщу

Отримання польського громадянства відкриває для півзахисника потенційну можливість представляти Польщу на міжнародному рівні. Втім, наразі невідомо, чи сам футболіст зацікавлений у такому варіанті.

Раніше Желізко говорив про бажання прогресувати в клубному футболі та не відкидав мрії про виклик до збірної України.

Раніше ми повідомляли, що екс-гравець збірної Португалії потрапив до заявки української молодіжки.

Теги: Футбол
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