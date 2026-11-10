Відомий динамівець розповів про проблеми зі здоров’ям у Блохіна: що турбує легенду

Легенда київського "Динамо" та володар "Золотого м’яча" Олег Блохін має проблеми зі спиною. Про це повідомив інший екс-динамівець Олег Саленко, який побажав Блохіну якнайшвидшого покращення самопочуття.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтервʼю Олега Саленка "Українському футболу".
Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко розповів про проблеми зі здоров’ям легендарного футболіста Олега Блохіна.
5 листопада володарю "Золотого м’яча"-1975 виповнилося 74 роки. З цієї нагоди Саленко передав легенді вітання та побажав йому передусім міцного здоров’я.
За словами ексфорварда, наразі Блохіна турбують проблеми зі спиною.
"Скористаюся нагодою й привітаю Олега Блохіна, який напередодні святкував день народження. В нього є певні проблеми зі спиною, тож бажаю йому насамперед міцного здоров’я!", – сказав Саленко.
Олег Блохін є одним із найвидатніших футболістів в історії київського "Динамо". Він виступав за столичний клуб із 1969-го до 1987-го року, провів 585 матчів та забив 280 голів - обидва показники залишаються клубними рекордами.
У складі "біло-синіх" Блохін сім разів ставав чемпіоном СРСР, п’ять разів вигравав національний Кубок, двічі здобував Кубок володарів кубків та одного разу - Суперкубок УЄФА.
У 1975-му році українець отримав "Золотий м’яч", ставши першим представником України, якому підкорилася ця нагорода.
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