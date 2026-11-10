Три перемоги та нова філософія: Бобкін розповів про перебудову збірної України з хокею

Збірна України з хокею під керівництвом Олександра Бобкіна виграла всі три матчі першого етапу Європейського кубка націй. Після успішного дебюту на чолі команди наставник розповів про нову модель гри, яку прагне впровадити, а також окреслив плани щодо змін у складі на наступний міжнародний збір.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Олександра Бобкіна "Суспільному" .

Бобкін оцінив переможний дебют на чолі збірної

Перший етап Європейського кубка націй сезону-2026/27 став дебютним для нового тренерського штабу збірної України на чолі з Олександром Бобкіним, який у міжсезоння змінив на посаді Дмитра Христича.

"Синьо-жовті" здобули три перемоги: обіграли Польщу (2:1), Велику Британію (5:1) та Італію (3:2). За словами наставника, головним завданням на цьому етапі було не стільки досягнення результату, скільки знайомство з командою в новій ролі та впровадження іншої моделі хокею.

Бобкін зізнався, що хвилювався, як гравці сприймуть тактичні зміни, адже запропонована ним система має свою специфіку.

"Я зовсім не думав про результат цього турніру. Мені важливо було познайомитися з хлопцями. А те, що так вийшло і ще й вдалося виграти, - слава хлопцям, що так зіграли", - зазначив тренер.

Найбільше хвилювання у нього викликав стартовий поєдинок із Польщею, адже на підготовку до турніру команда мала лише три дні. Водночас Бобкін залишився задоволений другим і третім періодами цієї зустрічі.

Матч проти Великої Британії, на його думку, вийшов дещо нижчим за рівнем, зокрема через слабшого суперника. Натомість у грі з Італією тренер відзначив характер українців: команда поступалася перед заключним періодом, але зуміла вирвати перемогу.

Що зміниться у грі збірної України

Бобкін також пояснив основні відмінності своєї ігрової системи від тієї, яку використовували попередні тренери Дмитро Христич та Олег Шафаренко.

Зокрема, новий наставник хоче, щоб хокеїсти більше працювали на майданчику, проводили менше часу в кожній зміні та діяли агресивніше.

"Трохи більше працювати на майданчику, зменшити час проведення кожної зміни на майданчику і трохи грати агресивніше. Не вдаватимусь у деталі, але, звичайно, їх дуже багато: по кожній зоні, по кожному шматочку майданчика", - розповів Бобкін.

Водночас тренер наголосив, що поки зарано оцінювати ефективність цієї моделі в матчах проти найсильніших збірних світу. Для повноцінної перевірки системи Україні потрібні спаринги з командами рівня елітного дивізіону.

Нагадаємо, у травні 2026 року збірна України під керівництвом Дмитра Христича вперше за 20 років здобула путівку до еліти чемпіонату світу.

На наступний збір Бобкін планує ротацію складу

Другий етап Європейського кубка націй сезону-2026/27 українці проведуть у грудні. Суперниками команди стануть збірні Франції, Польщі та Угорщини.

До наступного міжнародного вікна тренерський штаб планує провести ротацію: у складі не буде чотирьох нападників та одного захисника з нинішньої заявки. Натомість тренери хочуть переглянути низку хокеїстів, які виступають за кордоном.

Зокрема, Бобкін сподівається залучити Ігната Пазія з NCAA та Данила Коржилецького. Також тренерський штаб хотів би побачити у збірній Михайла Сімчука, однак у хокеїста наразі виникли проблеми з візою.

Крім того, наставник згадав Івана Кородюка, Михайла Данилова та Нікіту Іващенка, які навчаються та грають у NCAA. Однак їхні університети й команди поки не відпускають хокеїстів до національної збірної.

Хто захищатиме ворота збірної

Окремо Бобкін відзначив виступи українських голкіперів під час першого етапу Європейського кубка націй. За його словами, тренерський штаб і надалі розраховуватиме на трьох воротарів: Артура Оганджаняна, Богдана Дьяченка та Олександра Левшина.

Молодий Назар Бойко цього разу не отримав ігрової практики. Як пояснив наставник, команді було важливо дати Богдану Дьяченку провести два матчі поспіль, адже саме такий формат передбачений на чемпіонаті світу.

Бобкін залишився задоволений грою воротарів і підтвердив, що наразі саме ця трійка є основною для збірної України.