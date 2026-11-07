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Зимові види 07 листопада 2026 · 22:23

Україна вирвала перемогу над Італією та виграла групу Європейського кубка націй з хокею

Українці здійснили камбек у заключному матчі турніру
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Україна вирвала перемогу над Італією та виграла групу Європейського кубка націй з хокею
Італія – Україна (фото: ФХУ)

Збірна України з хокею здобула вольову перемогу над Італією в заключному матчі листопадового етапу Європейського кубка націй. Команда Олександра Бобкіна поступалася після другого періоду, однак зуміла переломити перебіг зустрічі та завершити турнір із максимальним результатом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хід матчу

Поєдинок у польському Сосновці розпочався вдало для української команди. На 10-й хвилині Андрій Денискін реалізував буліт, призначений після порушення правил італійським хокеїстом.

Проте в другому періоді суперники перехопили ініціативу. На 22-й хвилині Лука Дзанатта реалізував більшість і зрівняв рахунок.

А на 35-й хвилині Маттео Луїзетті завершив результативну комбінацію італійців та вивів свою команду вперед.

Перед заключною двадцятихвилинкою українці опинилися в ролі наздоганяючих, але змогли організувати камбек.

На 47-й хвилині Олексій Євтєхов відібрав шайбу в суперника та віддав передачу Олександру Пересуньку, який відновив рівновагу.

Минуло лише три хвилини, і Пересунько знову відзначився. Цього разу нападник реалізував чисельну перевагу після передачі Данила Трахта.

Італія – Україна – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Шайби: Дзанатта, 22 (більшість), Луїзетті, 35 – Денискін, 10 (буліт), Пересунько, 47, 50 (більшість).

Україна виграла групу без втрат

Перемога над Італією стала для збірної України третьою поспіль на листопадовому етапі Європейського кубка націй.

Раніше команда Олександра Бобкіна обіграла Польщу (2:1) та Велику Британію (5:1).

Завдяки трьом перемогам українці набрали дев'ять очок із дев'яти можливих та посіли перше місце у групі C.

Другими завершили турнір поляки з п'ятьма очками, Італія стала третьою з чотирма балами, а Велика Британія залишилася без очок.

Раніше Україна впевнено переграла британців.

Головні матчі
Європейський Кубок націй 7 листопада 19:15
Італія - : - Україна
Ла Ліга 7 листопада 22:00
Валенсія - : - Реал
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