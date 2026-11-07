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Зимние виды 07 ноября 2026 · 22:23

Украина вырвала победу над Италией и выиграла группу Европейского кубка наций по хоккею

Украинцы совершили камбек в заключительном матче турнира
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украина вырвала победу над Италией и выиграла группу Европейского кубка наций по хоккею
Италия – Украина (фото: ФХУ)

Сборная Украины по хоккею одержала волевую победу над Италией в заключительном матче ноябрьского этапа Европейского кубка наций. Команда Александра Бобкина уступала после второго периода, однако сумела переломить ход встречи и завершить турнир с максимальным результатом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Ход матча

Поединок в польском Сосновце начался удачно для украинской команды. На 10-й минуте Андрей Денискин реализовал буллит, назначенный после нарушения правил итальянским хоккеистом.

Однако во втором периоде соперники перехватили инициативу. На 22-й минуте Лука Дзанатта реализовал большинство и сравнял счет.

На 35-й минуте Маттео Луизетти завершил результативную комбинацию итальянцев и вывел свою команду вперед.

Перед заключительной двадцатиминуткой украинцы оказались в роли догоняющих, но смогли организовать камбэк.

На 47-й минуте Алексей Евтехов отобрал шайбу у соперника и отдал передачу восстановившему равновесие Александру Пересунько.

Прошло всего три минуты, и Пересунько снова отличился. В этот раз нападавший реализовал численное преимущество после передачи Даниила Трахта.

Италия – Украина – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Шайбы: Дзанатта, 22 (большинство), Луизетти, 35 – Денискин, 10 (буллит), Пересунько, 47, 50 (большинство).

Украина выиграла группу без потерь

Победа над Италией стала для сборной Украины третьей подряд на ноябрьском этапе Европейского кубка наций.

Ранее команда Александра Бобкина обыграла Польшу (2:1) и Великобританию (5:1).

Благодаря трем победам украинцы набрали девять очков из девяти возможных и заняли первое место в группе C.

Вторыми завершили турнир поляки с пятью очками, Италия стала третьей с четырьмя баллами, а Великобритания осталась без очков.

Ранее Украина уверенно обыграла британцев.

Главные матчи
Европейский Кубок наций 7 ноября 19:15
Италия - : - Украина
Ла Лига 7 ноября 22:00
Валенсия - : - Реал
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