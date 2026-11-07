Разгром от "Днепра", рекорд Сафонова и драма в Луцке: итоги дня в баскетбольной Суперлиге

В субботу, 7 ноября, в украинской баскетбольной Суперлиге GGBET прошли четыре поединка регулярного чемпионата. "Днепр" разгромил "Черкасских мавп", "Прикарпатье-Говерла" вырвало победу в Луцке, "Нико-Баскет" одолел "Запорожье", а "Ровно" оказалось сильнее "Хмельницкого".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины .

"Днепр" – "Черкасские Мавпы" – 98:60

Действующий чемпион Украины "Днепр" не оставил шансов "Черкасским Мавпам", одержав пятую победу в сезоне.

Хозяева захватили инициативу с первых минут, начав встречу рывком 13:1. Уже после стартовой четверти днепряне имели преимущество в 11 очков, а к большому перерыву еще больше увеличили отрыв.

Окончательно судьбу противостояния команда Владимира Коваля решила в третьей десятиминутке, которую выиграла 26:10. В заключительной четверти хозяева уверенно довели дело до разгромной победы.

Самым результативным игроком "Днепра" стал Станислав Тимофеенко, набравший 19 очков. Даниил Сипало добавил 17 очков и 9 подборов.

"Волынь" – "Прикарпатье-Говерла" – 64:66

Самый напряженный поединок дня состоялся в Луцке, где местная Волынь принимала Прикарпатье-Говерлу.

Хозяева лучше провели первую половину встречи и ушли на большой перерыв с преимуществом 30:26. Однако франковская команда не позволила сопернику развить успех и постепенно сокращала отставание.

Все решилось на последних минутах. Ключевую роль в победе гостей сыграл капитан Сергей Старцев, реализовавший важные штрафные броски и помогший своей команде удержать минимальное преимущество.

Старцев завершил встречу с 20 очками и 7 подборами. В составе "Волыни" дабл-дабл оформил Святослав Товкач.

Для "Прикарпатья-Говерлы" эта победа стала второй подряд после неудачного начала сезона.

"Запорожье" – "Нико-Баскет" – 73:89

Николаевский "Нико-Баскет" одержал убедительную победу над "Запорожьем", а главным событием матча стало результативное выступление Максима Сафонова.

Гости начали встречу и выиграли первую четверть со счетом 32:14. Созданный запас позволил им контролировать ход игры, а максимальное преимущество николаевцев достигало 25 очков.

"Запорожье" пыталось сократить отставание, однако переломить ход противостояния не смогло.

Лучшим игроком встречи стал Максим Сафонов, набравший 32 очка, установив рекорд результативности текущего сезона Суперлиги. Баскетболист реализовал 13 из 19 бросков с игры.

Еще 19 очков к победе добавил Джамир Симпсон. В составе запорожцев самым результативным стал Владислав Николайчук с 20 очками.

Для "Нико-Баскета" этот успех стал второй победой в чемпионате.

"Ровно" – "Хмельницкий" – 94:78

В заключительном матче игрового дня "Ровно" на собственной площадке одолел "Хмельницкий".

В течение трех четвертей команды демонстрировали конкурентную борьбу, не позволяя друг другу создать решающий отрыв.

Однако в заключительной десятиминутке жители перехватили инициативу. Гости, проводившие второй матч за два дня, стали чаще ошибаться и потеряли эффективность в нападении.

Хозяева воспользовались этим и довели встречу до уверенной победы с разницей в 16 очков.

Самым результативным игроком матча стал Тариг Эйса, набравший 28 очков. Александр Поносов добавил 18 очков и 7 передач, а Джавон Бенсон оформил дабл-дабл – 14 очков и 14 подборов.

В составе "Хмельницкого" 20 очков набрал Дерик Ньютон, а Закари Лавдей отличился 17 очками и 14 подборами.

Одержав шестую победу в сезоне, "Ровно" поднялось на второе место турнирной таблицы.