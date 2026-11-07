"Решение CAS не отменяет реальность войны": Бедный рассказал о противодействии Украины возвращению России на хоккейный ЧМ-2027

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал, как государство противодействует возвращению российских сборных в международные хоккейные соревнования. Украина поддерживает бойкот матчей против представителей страны-агрессора, привлекает международных партнеров и собирает доказательства нарушений для передачи в Международную федерацию хоккея (IIHF).
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного изданию "Чемпион" .
Матвей Бидный отметил, что сборная Украины должна выступить на чемпионате мира-2027 в элитном дивизионе, куда команда пробилась по спортивному принципу. Министр подчеркнул, что украинские хоккеисты не должны потерять право представлять страну на международной арене из-за решения о возвращении России.
"Несмотря на сверхсложные условия и повседневную жизнь в войне, наши спортсмены системно тренируются и не должны быть лишены права представлять Украину на международной арене. Сборная Украины добыла в борьбе место в элитном дивизионе ЧМ-2027", — подчеркнул Бедный.
Он также заявил, что украинская команда не будет играть против представителей государства-агрессора и призвал другие страны присоединяться к бойкоту.
По словам Бедного, Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Норвегия и Латвия уже заявили об отказе от матчей с российскими сборными. Австрия выступает против возвращения России и проводит консультации с европейскими партнерами. Канада, принимающая молодежный чемпионат мира 2027 года, заявила, что не допустит российскую команду в турнир.
Министр пояснил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении россиян не отменяет реальность войны и не лишает государства права защищать собственное пространство безопасности.
"Мы находимся в постоянном контакте с правительствами партнеров. Выдача виз и допуск на территорию страны – это исключительная компетенция национальных правительств, которые должны учитывать риски безопасности. Также мы привлекаем механизмы Совета Европы для реагирования на решение о возвращении россиян в международный спорт", - отметил Бидный.
Кроме того, Минмолодежьспорта привлекает механизмы Совета Европы для реагирования на возвращение российских команд в международный спорт. Бедный сообщил, что поднимал этот вопрос во время встречи с министрами спорта стран Совета Европы и генеральным секретарем организации Аленом Берсе. По его словам, Украина заручилась принципиальной поддержкой и готовит отдельное обращение по правовому обоснованию своей позиции.
Отдельным направлением противодействия есть сбор доказательств нарушений со стороны России. По словам Бедного, международные федерации должны тщательно проверять российских спортсменов на причастность к вооруженным силам РФ, публичную поддержку войны и участие в пропагандистских мероприятиях.
Министерство молодежи и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом и национальными федерациями системно собирает материалы и передает их международным институтам.
В частности, Федерация хоккея Украины уже направила во IIHF официальный меморандум со свидетельствами так называемого "спортивного рейдерства" России. Речь идет о привлечении украинских спортсменов, клубов и инфраструктуры с временно оккупированных территорий в российские соревнования.
Бедный призвал IIHF учесть эти факты при разработке устройств выполнения решения CAS. Украина вместе с международными партнерами планирует использовать все доступные юридические и дипломатические рычаги, чтобы не допустить легитимизации государства-агрессора в мировом спорте.
Мужской чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе запланирован на 14-30 мая 2027 года в Германии. Сборная Украины впервые за 20 лет получила право выступить на этом уровне.
На групповом этапе украинцы должны сыграть со Швейцарией, Финляндией, Швецией, Германией, Латвией, Австрией и Словенией.
Ранее сообщалось, что спонсор-гигант поставил IIHF перед выбором через Россию после 30 лет партнерства на хоккейных чемпионатах мира.