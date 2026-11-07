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Футбол 07 ноября 2026 · 08:50

Миколенко помог "Эвертону" совершить камбек против "Ковентри" и ворваться в топ-5 АПЛ

Команда Дэвида Моеса уступала после гола Янна Гбохо, но ответила тремя мячами
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Миколенко помог "Эвертону" совершить камбек против "Ковентри" и ворваться в топ-5 АПЛ
Украинский защитник начал камбэк своей команды (Фото: mikola_16, Instagram)

"Эвертон" на своем поле победил "Ковентри" в матче 10-го тура АПЛ. После пропущенного гола команда Дэвида Моес забила трижды и одержала победу со счетом 3:1 - и именно Виталий Миколенко начал этот камбек.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Эвертон" – "Ковентри" – 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: Барри, 56, 61, Дьюзберри-Голл, 81 – Гбохо, 52.

Как развивались события матча

Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя обе команды имели возможность открыть счет. После перерыва первыми отличились гости: на 52-й минуте Ян Гбохо после комбинации с Тацухиро Сакамото вывел "Ковентри" вперед.

Однако преимущество гостей продержалось всего четыре минуты. Виталий Миколенко выполнил подачу с левого фланга, а Тьерно Барри головой переправил мяч в ворота Карла Рашворта.

На 61-й минуте французский нападающий оформил дубль. После передачи Тайрика Джордж Барри снова оказался на дальней стойке и сумел переправить мяч в сетку.

Точку в матче на 81-й минуте поставил Кирнан Дьюзбери-Голл. Барри отдал отличную передачу на партнера, реализовавшего выход к воротам и установивший окончательный счет.

Скандальные эпизоды и положение команд

Поединок сопровождался несколькими противоречивыми решениями арбитров. В частности, VAR не назначил пенальти после эпизода с возможным выдергиванием волос Калеба Еренкии защитником "Эвертона" Джеймсом Тарковски.

После перерыва видеоассистенты также просматривали падение Тайво Авонии после контакта с Николаем, однако определили, что нарушение произошло за пределами штрафной.

После этой победы "Эвертон" набрал три очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Для команды Дэвида Моес это третья победа подряд.

"Ковентри", возглавляемый бывшим тренером "Эвертона" Фрэнком Лэмпардом, остается вблизи зоны вылета - команда опережает тройку аутсайдеров на два очка, но после завершения тура ее положение может измениться.

Ранее мы рассказывали, что Виталий Миколенко установил рекорд в АПЛ .

Теги: Футбол Чемпионат Англии Эвертон
Главные матчи
АПЛ 6 ноября 22:00
Эвертон - : - Ковентри
Бундеслига 6 ноября 21:30
Гамбург - : - Боруссия М
Ла Лига 6 ноября 22:00
Севилья - : - Алавес
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