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Футбол 06 ноября 2026 · 15:05

Автогол в стиле ван Перси: "Оболонь" и "Левый Берег" выдали боевой матч в столичном дерби (видео)

"Пивовары" вырвали ничью благодаря курьезному мячу во втором тайме
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Автогол в стиле ван Перси: "Оболонь" и "Левый Берег" выдали боевой матч в столичном дерби (видео)
Матч "Оболонь" – "Левый Берег" (фото: ФК "Оболонь")

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги "Оболонь" на собственной арене принимала "Левый Берег". Столичное дерби оказалось напряженным и завершилось боевой ничьей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 12-й тур

"Оболонь" – "Левый Берег" – 1:1

Голы: Акимов, 73 (автогол) – Криворучко, 28

Преимущество "аистов" до перерыва

Номинальные гости начали поединок активнее и уже в стартовые минуты создали несколько опасных моментов. В частности, на 11-й минуте ошибкой защиты и голкипера Федоривского мог воспользоваться Шастал, но чудом не попал в ворота. Вскоре каркас ворот хозяев принял на себя удар Сиднея после роскошной подачи Соколова.

"Оболонь" пыталась отвечать, и на 27-й минуте Устименко зряче пробил в касание после флангового кросса, однако голкипер "Левого Берега" Жмурко совершил невероятный сейв. А уже в следующей атаке гости открыли счет: на 28-й минуте Криворучко сыграл в стенку с Банадой, беспрепятственно ворвался в штрафную площадь и уверенно переиграл вратаря.

До завершения первого тайма "пивовары" пытались отыграться, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "аистов".

Чудо-гол Якимива с нюансом

Во втором тайме хозяева значительно прибавили в активности. Моменты имели Морозко и Мединский, однако мяч долго не шел в ворота.

Сравнять счет "пивоварам" удалось на 73-й минуте в очень курьезном эпизоде. Мороз выгрыз мяч на фланге, Морозко выполнил острую подачу в штрафную, где защитник гостей Якимив в стиле Робина ван Перси головой забил красивейший гол. Но… в собственные ворота – 1:1.

Все попытки обеих команд вырвать победу в концовке встречи успехом не увенчались, поэтому финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Заработанное очко позволило "аистам" выбраться из зоны вылета. Теперь "Левый Берег" занимает 9-ю позицию, имея 9 очков. "Оболонь" расположилась на 14-й строчке с 8 пунктами.

Sport RBC.UA подготовил подробный анонс всех матчей 12-го тура чемпионата Украины.

Теги: Футбол УПЛ Оболонь
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