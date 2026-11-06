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Футбол 06 листопада 2026 · 15:05

Автогол у стилі ван Персі: "Оболонь" і "Лівий Берег" видали бойовий матч у столичному дербі (відео)

"Пивовари" вирвали нічию завдяки курйозному м'ячу в другому таймі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Автогол у стилі ван Персі: "Оболонь" і "Лівий Берег" видали бойовий матч у столичному дербі (відео)
Матч "Оболонь" – "Лівий Берег" (фото: ФК "Оболонь")

У матчі 12-го туру української Прем'єр-Ліги "Оболонь" на власній арені приймала "Лівий Берег". Столичне дербі видалося напруженим та завершилося бойовою нічиєю.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ, 12-й тур

"Оболонь" – "Лівий Берег" – 1:1

Голи: Якимів, 73 (автогол) – Криворучко, 28

Перевага "лелек" до перерви

Номінальні гості розпочали поєдинок активніше і вже у стартові хвилини створили кілька гострих моментів. Зокрема, на 11-й хвилині помилкою захисту та голкіпера Федорівського міг скористатися Шастал, але дивом не влучив у ворота. Невдовзі каркас воріт господарів прийняв на себе удар Сіднея після розкішної подачі Соколова.

"Оболонь" намагалася відповідати, і на 27-й хвилині Устименко зряче пробивав у дотик після флангового кросу, проте голкіпер "Лівого Берега" Жмурко здійснив неймовірний сейв. А вже у наступній атаці гості відкрили рахунок: на 28-й хвилині Криворучко обігрався в стінку з Банадою, безперешкодно увірвався до штрафного майданчика та впевнено переграв воротаря.

До завершення першого тайму "пивовари" намагалися відігратися, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги "лелек".

Диво-гол Якиміва з нюансом

У другому таймі господарі значно додали в активності. Моменти мали Морозко та Мединський, проте м'яч тривалий час оминав ціль.

Зрівняти рахунок "пивоварам" вдалося на 73-й хвилині у дуже курйозному епізоді. Мороз видряпав м'яч на фланзі, Морозко виконав гостру подачу до штрафного, де захисник гостей Якимів у стилі Робіна ван Персі головою забив красень-гол. Але… у власні ворота – 1:1.

Усі спроби обох команд вирвати перемогу наприкінці зустрічі успіху не принесли, тож фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат.

Зароблене одне очко дозволило "лелекам" вибратися із зони вильоту. Тепер "Лівий Берег" перебуває на 9-й позиції, маючи 9 очок. "Оболонь" розташувалася на 14-й сходинці (8 пунктів).

Sport RBC.UA підготував детальний анонс усіх матчів 12-го туру чемпіонату України.

Теги: Футбол УПЛ Оболонь
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