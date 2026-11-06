Судаков забив, Романчук відіграв весь матч: як українці зіграли в єврокубках

Українські футболісти результативно провели черговий єврокубковий вечір. Георгій Судаков забив за "Бенфіку" у переможному матчі проти "Леха", команди Данила Сікана та Олександра Романчука також здобули перемоги. Водночас Адам Гурам разом із "Хайдуком" поступився "Лінкольн Ред Імпс".

Про виступи українців в Лізі Європи та Лізі конференцій повідомляє Sport RBC.UA .

Судаков забив за "Бенфіку", Трубін допоміг команді перемогти

Георгій Судаков та Анатолій Трубін вийшли у стартовому складі "Бенфіки" на домашній матч проти польського "Леха". Лісабонці відкрили рахунок уже на шостій хвилині: Рафа Сілва вдало завершив атаку господарів.

У Трубіна роботи було небагато. Український голкіпер фактично залишався без серйозних перевірок упродовж першого тайму, а вперше м'яч опинився в його руках лише на 43-й хвилині. "Лех" зміг забити лише на 72-й хвилині - але на той момент "Бенфіка" вже встигал відзначитися ще - до голу Престіанні долучився Георгій Судаков.

Також саме Судаков поставив крапку в зустрічі - на 90-й хвилині Георгій отримав передачу з центральної зони, протягнув м'яч правим флангом і самотужки завершив атаку результативним ударом.

"Бенфіка" - "Лех" - 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: Сілва, 6, Престіанні, 67, Судаков, 90 - Бенгтссон, 72.

Сікан вийшов у старті "Андерлехта" та допоміг зддолати "Зальцбург"

Данило Сікан також розпочав матч у стартовому складі своєї команди. "Андерлехт" відкрив рахунок на 20-й хвилині: Аугустінссон виконав штрафний удар і прямим пострілом відправив м'яч у сітку воріт "Зальцбурга".

На 73-й хвилині українського форварда замінили на Вінклера. Новачок спершу відзначився голом, однак після перегляду VAR взяття воріт скасували. Зрештою Вінклер усе ж забив на 90-й хвилині та встановив остаточний рахунок.

"Андерлехт" - "Зальцбург" - 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: Аугустінссон, 20, Вінклер, 90.

Тутєров не зіграв, "Сандерленд" програв

Англійський клуб дещо несподівано поступився загребському "Динамо" з рахунком 0:2. Свої голи хорвати забили ще в першому таймі - спочатку рахунок відкрив Лука Стойкович (22-га хвилина), а потім цю перевагу подвоїв Діон Бельо (39-та хвилина).

"Сандерленд" міш повернутися в гру на початку другого тайму - але гол Ісідора на 47-й хвилині скасували. Українець Тимур Тутєров провів весь матч на лаві для запасних.

"Сандерленд" - "Динамо" Загреб - 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: Стойкович, 22, Бульо, 39.

Гурам не врятував "Хайдук" від поразки

У матчі "Лінкольн Ред Імпс" - "Хайдук" український футболіст Адам Гурам розпочав зустріч на лаві запасних. Хорватський клуб діяв активніше та частіше турбував оборону господарів, але до справді небезпечних моментів справа не доходила.

Гурам з'явився на полі лише на 86-й хвилині. А вже за три хвилини "Хайдук" пропустив: Гаджикадуніч зрізав м'яч у власні ворота. Цей автогол став єдиним у матчі.

"Лінкольн Ред Імпс" - "Хайдук" - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Гаджикадуніч, 86 (автогол).

"Аякс" розгромив "Мідтьюланд" без Циганкова

Ще один результативний матч відбувся в Данії, де "Мідтьюланд" приймав "Аякс". Віктор Циганков не міг взяти участь у зустрічі через травму.

Амстердамці відкрили рахунок уже на дев'ятій хвилині завдяки голу Арокодаре. На 28-й хвилині Етім відновив рівновагу, але наприкінці першого тайму становище господарів ускладнилося: Ветьєн за вісім хвилин отримав дві жовті картки та залишив свою команду в меншості.

"Аякс" скористався чисельною перевагою після перерви. На 52-й хвилині Арокодаре оформив дубль, а ще за сім хвилин Вейндал збільшив перевагу гостей. На 67-й хвилині Классен зробив рахунок 4:1, після чого забивали Глух та Маркус Леонардо - на 74-й і 82-й хвилинах відповідно.

"Мідтьюланн" - "Аякс" - 1:6 (1:1, 0:5)

Голи: Етім, 28 - Арокодаре, 9, 52, Вейндал, 59, Классен, 67, Глух, 74, Леонардо, 82.

Вилучення: Ветьєн, 43.

Романчук відіграв усі 90 хвилин у переможному матчі "Крайови"

"Універсітатя Крайова" на своєму полі здолала албанську "Егнатію" з рахунком 2:0. Господарі вирішили долю зустрічі ще в першому таймі: на 24-й хвилині відзначився Чікелдеу, а за вісім хвилин Банку подвоїв перевагу румунської команди.

На 84-й хвилині гості залишилися в меншості: Бітрі за короткий проміжок часу отримав дві жовті картки та був вилучений.

Український захисник Олександр Романчук вийшов у стартовому складі "Універсітаті Крайови" та провів на полі весь матч. Результативними діями він не відзначився, але допоміг команді зберегти ворота недоторканими й здобути перемогу.

"Університатя Крайова" - "Егнатія" - 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: Чікелдеу, 24, Банку, 32.

Вилучення: Бітрі, 83.