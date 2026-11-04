Тривожна новина для збірної України: один із лідерів отримав травму перед Лігою націй

Вінгер амстердамського "Аякса" та збірної України Віктор Циганков зазнав ушкодження напередодні заключних матчів групового етапу Ліги націй. Через травму футболіст не потрапив до заявки нідерландського клубу на поєдинок проти АЗ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на AjaxLife .

Українець отримав ушкодження у матчі чемпіонату Нідерландів

Циганков травмувався під час поєдинку проти "Спарти", який завершився поразкою "Аякса" з рахунком 1:2. Українського вінгера замінили одразу після перерви.

Через ушкодження футболіст також пропустив наступну зустріч амстердамців проти АЗ. У цьому матчі "Аякс" здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Після гри головний тренер нідерландської команди Мічел прокоментував стан здоров’я українця та зізнався, що наразі невідомо, наскільки серйозною є травма.

"Віктор отримав травму під час попереднього матчу. Поки що ми не знаємо, наскільки серйозна травма, це стане відомо пізніше. Ми не знаємо точно, що це за травма, тож доведеться почекати і подивитися", - заявив наставник.

Циганков може пропустити вирішальні матчі збірної України

Ушкодження українця стало неприємною новиною для національної команди напередодні заключних поєдинків групового етапу Ліги націй.

У листопаді підопічні Андреа Мальдери зіграють проти Північної Ірландії та Грузії. Після чотирьох турів збірна України має чотири очки та посідає третє місце у своїй групі. Для продовження боротьби за вихід до дивізіону A "синьо-жовтим" потрібні перемоги в наступних матчах.

Статистика українця в поточному сезоні

У нинішньому сезоні Циганков провів за "Аякс" вісім матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

У складі збірної України 28-річний вінгер зіграв 71 поєдинок, відзначившись 14 забитими м’ячами.