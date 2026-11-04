rbc.ua
UA | RU
Середа, 04 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Тривожна новина для збірної України: один із лідерів отримав травму перед Лігою націй
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 04 листопада 2026 · 18:09

Тривожна новина для збірної України: один із лідерів отримав травму перед Лігою націй

Український вінгер пропустив матч "Аякса" проти АЗ, а головний тренер амстердамців поки не знає, наскільки серйозне ушкодження
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тривожна новина для збірної України: один із лідерів отримав травму перед Лігою націй
Вінгер ризикує пропустити вирішальні матчі збірної в Лізі націй (Фото: victortsygankov, Instagram)

Вінгер амстердамського "Аякса" та збірної України Віктор Циганков зазнав ушкодження напередодні заключних матчів групового етапу Ліги націй. Через травму футболіст не потрапив до заявки нідерландського клубу на поєдинок проти АЗ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на AjaxLife.

Українець отримав ушкодження у матчі чемпіонату Нідерландів

Циганков травмувався під час поєдинку проти "Спарти", який завершився поразкою "Аякса" з рахунком 1:2. Українського вінгера замінили одразу після перерви.

Через ушкодження футболіст також пропустив наступну зустріч амстердамців проти АЗ. У цьому матчі "Аякс" здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Після гри головний тренер нідерландської команди Мічел прокоментував стан здоров’я українця та зізнався, що наразі невідомо, наскільки серйозною є травма.

"Віктор отримав травму під час попереднього матчу. Поки що ми не знаємо, наскільки серйозна травма, це стане відомо пізніше. Ми не знаємо точно, що це за травма, тож доведеться почекати і подивитися", - заявив наставник.

Циганков може пропустити вирішальні матчі збірної України

Ушкодження українця стало неприємною новиною для національної команди напередодні заключних поєдинків групового етапу Ліги націй.

У листопаді підопічні Андреа Мальдери зіграють проти Північної Ірландії та Грузії. Після чотирьох турів збірна України має чотири очки та посідає третє місце у своїй групі. Для продовження боротьби за вихід до дивізіону A "синьо-жовтим" потрібні перемоги в наступних матчах.

Статистика українця в поточному сезоні

У нинішньому сезоні Циганков провів за "Аякс" вісім матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

У складі збірної України 28-річний вінгер зіграв 71 поєдинок, відзначившись 14 забитими м’ячами.

Раніше ми повідомляли, що збірна України опублікувала заявку на матчі Ліги націй - і Віктора Циганкова не виявилось в основному списку.

Теги: Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів 4 листопада 19:45
Фенербахче - : - Ліверпуль
Ліга чемпіонів 4 листопада 22:00
Борусія Дортмунд - : - Бетіс
Ліга чемпіонів 4 листопада 22:00
Порту - : - Наполі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад Ярмолюк знову в складі: Мальдера оголосив заявку збірної України на листопад Вперше в історії: два українських клуба дізнались суперників в плей-оф футзальної ЛЧ Вперше в історії: два українських клуба дізнались суперників в плей-оф футзальної ЛЧ Ванат став найкращим гравцем "Жирони" у жовтні на тлі яскравої гри Ванат став найкращим гравцем "Жирони" у жовтні на тлі яскравої гри
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач